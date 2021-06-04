В Туле 3 женщины и мужчина попались на организации азартных игр

Сейчас в отношении них возбуждено уголовное дело.

В Туле сотрудниками Следственного отдела по Зареченскому району следственного управления СКР по Тульской области возбуждено уголовное дело статье «Незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные группой лиц по предварительному сговору», сообщает пресс-служба ведомства.

Подозреваемые, 42-летняя, 44-летняя, 49-летняя женщины и 42-летний мужчина, были задержаны вчера, 3 июня, в результате совместных действий СКР, МВД и Росгвардии. По данным следствия, они организовали и проводили азартные игры в одном из домов по улице Октябрьской.

В рамках расследования уголовного дела следователями проведен осмотр места происшествия, из помещения игрового клуба изъято около 40 системных блоков, допрошены подозреваемые, по их месту жительства проведены обыски, назначены необходимые экспертизы. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается.