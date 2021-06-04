«Академия Михайлова» будет проводить домашние матчи ВХЛ в Ледовом дворце Тулы

«Академия Михайлова» будет проводить домашние матчи Высшей хоккейной лиги на льду тульского Ледового дворца. Напомним, для нашей команды предстоящий сезон станет дебютным в ВХЛ.

Главным тренером назначен Алексей Ждахин. За его плечами работа в таких командах как «Спутник», «Ермак», ТХК, «Югра», «Торпедо» (Усть-Каменогорск).

Отметим, что тренерский штаб АКМ сформировал список из 26 хоккеистов, которые на данный момент входят в состав команды.