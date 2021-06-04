«Академия Михайлова» будет проводить домашние матчи ВХЛ в Ледовом дворце Тулы
Состав команды в данный момент формируется.
«Академия Михайлова» будет проводить домашние матчи Высшей хоккейной лиги на льду тульского Ледового дворца. Напомним, для нашей команды предстоящий сезон станет дебютным в ВХЛ.
Главным тренером назначен Алексей Ждахин. За его плечами работа в таких командах как «Спутник», «Ермак», ТХК, «Югра», «Торпедо» (Усть-Каменогорск).
Отметим, что тренерский штаб АКМ сформировал список из 26 хоккеистов, которые на данный момент входят в состав команды.
Вратари:
Вадим Никитин («Нефтяник», ВХЛ), Мильчаков Дмитрий («Металлург» Жлобин, белорусская Экстралига), Тимур Шиянов («Амур», КХЛ).
Защитники:
Кирилл Меляков, Никита Воронин (оба: «Рубин», ВХЛ), Владимир Ершов («Торпедо» Усть-Каменогорск, чемпионат Казахстана), Яков Селезнев («Дизель», ВХЛ), Евгений Шакуров («Тамбов», ВХЛ), Роман Кудинов («Рязань», ВХЛ), Владимир Корягин («Крылья Советов», МХЛ), Даниил Жураков («Академия Михайлова», МХЛ).
Нападающие:
Дмитрий Бойчук («Тамбов», ВХЛ), Максим Лазарев, Булат Набиуллин (оба: «ЦСК ВВС»), Никита Сироткин («Торпедо» Усть-Каменогорск, чемпионат Казахстана), Сергей Смуров («Зауралье», ВХЛ), Филипп Толузаков («Лада», ВХЛ), Егор Лебедев («Сокол», ВХЛ), Артем Осипов («Энергия», Польская хоккейная лига), Антон Угольников («Металлург» Жлобин, белорусская Экстралига), Константин Кузнецов («Рубин»,ВХЛ), Илья Литвинов («Динамо-Молодечно», Белорусская Экстралига), Максим Аскаров («Детва», чемпионат Словакии), Даниил Аноп («Академия Михайлова», МХЛ), Руслан Шамсутдинов («Академия Михайлова», МХЛ), Глеб Петров («Чайка», МХЛ).
Как сообщает пресс-служба клуба, несколько игроков приедут к началу предсезонных сборов на пробные контракты: это Дмитрий Бухряков («Торос»,ВХЛ), Георгий Чупятов («Дизель», ВХЛ), Даниил Куликов («Марсель», чемпионат Франции, Первый дивизион).