В Алексине на газорезчика упала часть станка: СК возбудил уголовное дело

Фото: СУ СКР по Тульской области.

В Алексине Следственным отделом следственного управления СКР по Тульской области возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека», сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, 31 мая в помещении цеха филиала АО НПО «Тяжпромарматура» на улице Некрасова во время работ по разрезанию металлических листов на токарно-карусельном станке на 30-летнего газорезчика упал ходовой винт, являющийся частью станка.

В результате происшествия мужчина получил перелом ноги и был госпитализирован.

В настоящее время следователи продолжают расследование уголовного дела и выясняют, кто несет ответственность за соблюдение требований техники безопасности и охраны труда.