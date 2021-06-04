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В Алексине на газорезчика упала часть станка: СК возбудил уголовное дело
Фото: СУ СКР по Тульской области.

В Алексине на газорезчика упала часть станка: СК возбудил уголовное дело

В результате происшествия 30-летний мужчина получил перелом ноги.

В Алексине Следственным отделом следственного управления СКР по Тульской области возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека», сообщает пресс-служба ведомства.
 
По данным следствия, 31 мая в помещении цеха филиала АО НПО «Тяжпромарматура» на улице Некрасова во время работ по разрезанию металлических листов на токарно-карусельном станке на 30-летнего газорезчика упал ходовой винт, являющийся частью станка.
 
 
В результате происшествия мужчина получил перелом ноги и был госпитализирован.
 
В настоящее время следователи продолжают расследование уголовного дела и выясняют, кто несет ответственность за соблюдение требований техники безопасности и охраны труда.
 
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