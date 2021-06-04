Статистика за сутки: в Тульской области 52 случая заболевания и шесть смертей
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
В Тульской области за сутки подтвердились 52 случая коронавируса, 49 человек выздоровели, шесть скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 40 343 жителя региона, 37 833 вылечились, 2058 умерли.
Ситуация в российских регионах за сутки следующая:
вчера, в 17:51, 23 966 -5
вчера, в 11:26, 5 989 -2
2 июня, в 11:47, 5 1217 -1
1 июня, в 11:43, 16 1423 -1
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