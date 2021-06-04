Статистика за сутки: в Тульской области 52 случая заболевания и шесть смертей

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

Ситуация в российских регионах за сутки следующая:

Всего с начала пандемии ковидом заразились 40 343 жителя региона, 37 833 вылечились, 2058 умерли.

В Тульской области за сутки подтвердились 52 случая коронавируса, 49 человек выздоровели, шесть скончались.