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Статистика за сутки: в Тульской области 52 случая заболевания и шесть смертей

Статистика за сутки: в Тульской области 52 случая заболевания и шесть смертей

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за сутки подтвердились 52 случая коронавируса, 49 человек выздоровели, шесть скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 40 343 жителя региона, 37 833 вылечились, 2058 умерли.

Ситуация в российских регионах за сутки следующая:

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Автор: Кристина Вернигорина
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