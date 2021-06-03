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5 июня в Туле и Новомосковске состоится «Зеленый марафон» Сбера

5 июня в Туле и Новомосковске состоится «Зеленый марафон» Сбера

Забег пройдет в День эколога и во Всемирный день окружающей среды в 180 городах России.

В Туле мероприятие состоится на Казанской набережной. Участников ждут дистанции 4,2 км для взрослых и 420 м – для детей (в категориях 6-12 лет и 13-17 лет).

Тайминг в Туле:

07.00 – начало работы стартового городка и развлекательных зон

08.35 – торжественное открытие «Зеленого марафона»

08.45 – разминка для участников детского забега

08.55 – старт детского забега (6-12 лет)

09.00 – старт детского забега (13-17 лет)

09.10 – разминка для участников дистанции 4,2 км

09.25 – старт забега на 4,2 км

09.45 – награждение победителей детского забега

10.50 – награждение победителей забега на 4,2 км

13.00 – окончание работы площадок

В Новомосковске «Зеленый марафон» пройдет впервые в онлайн-формате. Каждый участник онлайн-забега в Новомосковске 5 июня может пробежать любую дистанцию от 1 км в любом месте Новомосковска с помощью приложения «Зеленый марафон». Все участники забега смогут зафиксировать и подтвердить результат, а также получить небольшие подарки с 9.00 до 14.00 возле фонтана в Городском (взрослом) парке. На площадке аниматоры организуют активности для детей, будет звучать музыка.

Тайминг в Новомосковске:

9.00 – начало работы площадки в парке (возле фонтана)

10.00 – экологическая акция (высадка деревьев в парке)

14.00 – окончание работы площадки

Благотворительность и экология

Экосистема «Зеленого марафона» – 2021 включает инициативы для бега (онлайн- и офлайн-забеги, мобильное приложение) и инициативы для экологии (благотворительные взносы, экологические акции). Главная цель «Зеленого марафона» в этом году — привлечь внимание к проблемам экологии и пригласить жителей России сделать несколько простых шагов для их решения.

Так, в рамках мероприятия в Туле и Новомосковске каждый желающий может сделать взнос в благотворительный фонд СберБанка «Вклад в будущее». Все собранные средства будут направлены на высадку лесов. Цель проекта на 2021 год — высадить 500 000 деревьев на территории 150 гектаров в разных регионах России.

Также в Туле состоялась экологическая акция, приуроченная к «Зеленому марафону». 26 мая Тульское отделение Сбербанка совместно с Московско-Окским бассейновым управлением Росводоресурсов и ТРОО «Экологическая защита» провели в ГОУ ТО «Тульский областной центр образования» (ул. Бундурина, 56) урок на тему ресурсосбережения и экологического следа человека. Ребята подготовили рисунки на тему экологии и получили подарки, а затем приняли участие в высадке туй на территории школы. Также в рамках акции в школе выполнена замена светильников на энергосберегающие.

Жители Новомосковска могут принять участие в высадке сосен на территории Городского (взрослого) парка 5 июня. Начало высадки – в 10.00, встреча участников – возле фонтана.

Онлайн-забег для всех!

Онлайн-забег доступен всем независимо от места проживания в приложении «Зеленый марафон»: каждый километр, который участник пробежит 5 июня с мобильным приложением, Сбер приравняет к одному рублю. В мобильном приложении можно будет пробежать одну из четырех дистанций (4,2 км, 10 км, 21,1 км, 42,2 км). 180 самых быстрых участников среди мужчин и женщин на каждой дистанции получат призы, среди которых смарт-дисплей SberPortal, подписка СберПрайм на 1 год, кубки и медали «Зеленого марафона». Бежать онлайн можно в любое удобное время суток с 00.00 до 24.00 5 июня.

На сайте «Зеленого марафона» размещены подробная информация и правила участия в онлайн-забеге, актуальная информация по городам проведения очных забегов и ссылка на скачивание приложения (оно также доступно в App Store и Google Play).

Приложение «Зеленый марафон» помогает сделать первый шаг навстречу беговым тренировкам, конвертировать беговые достижения в озеленение планеты, получить экспертные советы по бегу, правильному питанию и экологичному потреблению и стать «зеленым» амбассадором, принимая участие в челленджах и рассказывая друзьям об экологических инициативах.

Приложение включает в себя следующую функциональность:

  • трекер бега на основе карт 2ГИС с функцией отслеживания прогресса по GPS, акселерометру и гироскопу;
  • тренировочные планы для подготовки к забегам на 4,2 и 10 км;
  • видео беговых упражнений;
  • беговые и экологические челленджи;
  • возможность делиться в соцсетях и мессенджерах фотографиями, результатами пробежек и своими успехами в челленджах;
  • возможность получить за свои беговые и экологические успехи промокоды от СберЗдоровья, Okko, СберУслуг, СберМаркета, СберЗвука, СБЕР ЕАПТЕКИ, Ситимобил, Delivery Club, СберСтрахования, Работа.ру, СберКидз и других компаний экосистемы Сбера, а также тематические стикеры («ачивки»).

Управляющий Тульским отделением ПАО «Сбербанк» Сергей Ющенко:

Сергей Ющенко

– «Зеленый марафон» – это традиционный спортивный праздник для всей семьи. В 2021 году он посвящен экологической тематике. Ждем туляков и гостей города Тулы 5 июня на Казанской набережной, а жителей Новомосковска приглашаем принять участие в онлайн-забеге и прийти на праздник к фонтану в Городском парке.

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