В жесткой аварии на М-2 около Некрасово пострадали военнослужащие

Днем 31 мая неподалеку от Некрасово на автодороге «Крым» произошло серьезное ДТП. По предварительной информации, при повороте на прилегающую территорию водитель «Лада Приора» с военнослужащими в салоне не пропустил Mercedes GLA-250. После удара отечественная легковушка вылетела в кювет.

По информации на момент публикации двое военнослужащих доставлены в больницу.

На месте происшествия работают медики, сотрудники МЧС, ГИБДД и городской службы спасения.