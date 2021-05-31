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В жесткой аварии на М-2 около Некрасово пострадали военнослужащие

В жесткой аварии на М-2 около Некрасово пострадали военнослужащие

ДТП произошло в районе 173-го км трассы «Крым».

Днем 31 мая неподалеку от Некрасово на автодороге «Крым» произошло серьезное ДТП. По предварительной информации, при повороте на прилегающую территорию водитель «Лада Приора» с военнослужащими в салоне не пропустил Mercedes GLA-250. После удара отечественная легковушка вылетела в кювет.

По информации на момент публикации двое военнослужащих доставлены в больницу.

На месте происшествия работают медики, сотрудники МЧС, ГИБДД и городской службы спасения.

Галерея
В серьезном ДТП на трассе М-2 около Некрасово пострадали военнослужащие, Фото: 1
В серьезном ДТП на трассе М-2 около Некрасово пострадали военнослужащие, Фото: 2
В серьезном ДТП на трассе М-2 около Некрасово пострадали военнослужащие, Фото: 3
В серьезном ДТП на трассе М-2 около Некрасово пострадали военнослужащие, Фото: 4
В серьезном ДТП на трассе М-2 около Некрасово пострадали военнослужащие, Фото: 5
В серьезном ДТП на трассе М-2 около Некрасово пострадали военнослужащие, Фото: 6
В серьезном ДТП на трассе М-2 около Некрасово пострадали военнослужащие, Фото: 7
В серьезном ДТП на трассе М-2 около Некрасово пострадали военнослужащие, Фото: 8
В серьезном ДТП на трассе М-2 около Некрасово пострадали военнослужащие, Фото: 9
В серьезном ДТП на трассе М-2 около Некрасово пострадали военнослужащие, Фото: 10
В серьезном ДТП на трассе М-2 около Некрасово пострадали военнослужащие, Фото: 11
В серьезном ДТП на трассе М-2 около Некрасово пострадали военнослужащие, Фото: 12
В серьезном ДТП на трассе М-2 около Некрасово пострадали военнослужащие, Фото: 13
В серьезном ДТП на трассе М-2 около Некрасово пострадали военнослужащие, Фото: 14
В серьезном ДТП на трассе М-2 около Некрасово пострадали военнослужащие, Фото: 15
В серьезном ДТП на трассе М-2 около Некрасово пострадали военнослужащие, Фото: 16
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Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 13:57 +1
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