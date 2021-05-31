В жесткой аварии на М-2 около Некрасово пострадали военнослужащие
ДТП произошло в районе 173-го км трассы «Крым».
Днем 31 мая неподалеку от Некрасово на автодороге «Крым» произошло серьезное ДТП. По предварительной информации, при повороте на прилегающую территорию водитель «Лада Приора» с военнослужащими в салоне не пропустил Mercedes GLA-250. После удара отечественная легковушка вылетела в кювет.
По информации на момент публикации двое военнослужащих доставлены в больницу.
На месте происшествия работают медики, сотрудники МЧС, ГИБДД и городской службы спасения.
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