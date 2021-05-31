Тульский Роспотребнадзор запустил горячую линию по вопросам безопасности детского отдыха

Вопросы, связанные с качеством и безопасностью предоставления услуг детского отдыха, можно задать по будням с 9.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) по телефонам:

Управление Роспотребнадзора по Тульской области: 8 (4872) 37-39-71 , 37−39−01, 37−13−94, 55−55−50;

, 37−39−01, 37−13−94, 55−55−50; ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области»: 77−31−15, 22−33−51.

Территориальные отделы управления:

Алексинский территориальный отдел: 8 (48753) 4−09−07;

Ефремовский территориальный отдел: 8 (48741) 6−31−81;

Новомосковский территориальный отдел: 8 (48762) 6−42−06;

Щекинский территориальный отдел: 8 (48751) 5−23−83,8 (48751) 5−37−37.

Филиалы ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области»:

в Алексине — 8 (902) 846−10−81;

в Новомосковске — 8 (48762) 6−54−70;

в Щекино — 8 (48751) 5−34−30.

Вопросы также можно задать через Единый консультационный центр Роспотребнадзора, который работает в круглосуточном режиме. Телефон — 8−800−555−49−43.