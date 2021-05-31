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Тульский Роспотребнадзор запустил горячую линию по вопросам безопасности детского отдыха

Тульский Роспотребнадзор запустил горячую линию по вопросам безопасности детского отдыха

Консультации доступны с 31 мая по 11 июня.

Вопросы, связанные с качеством и безопасностью предоставления услуг детского отдыха, можно задать по будням с 9.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) по телефонам:

  • Управление Роспотребнадзора по Тульской области: 8 (4872) 37-39-71, 37−39−01, 37−13−94, 55−55−50;
  • ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области»: 77−31−15, 22−33−51.

Территориальные отделы управления:

  • Алексинский территориальный отдел: 8 (48753) 4−09−07;
  • Ефремовский территориальный отдел: 8 (48741) 6−31−81;
  • Новомосковский территориальный отдел: 8 (48762) 6−42−06;
  • Щекинский территориальный отдел: 8 (48751) 5−23−83,8 (48751) 5−37−37.

Филиалы ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области»:

  • в Алексине — 8 (902) 846−10−81;
  • в Новомосковске — 8 (48762) 6−54−70;
  • в Щекино — 8 (48751) 5−34−30.

Вопросы также можно задать через Единый консультационный центр Роспотребнадзора, который работает в круглосуточном режиме. Телефон — 8−800−555−49−43.

 

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 13:55 +2
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