21 год колонии на троих: в Туле вынесли приговор похитителям совладельца полигона «Ядрово»

8 апреля прошлого года трое неизвестных мужчин затолкали в черный Hyundai Genesis Сергея Суханова — учредителя ООО «Весна» [деятельность компании — научные исследования и разработки в области биотехнологий].

Нападение произошло во дворе многоэтажки, в которой проживал бизнесмен. Топорное похищение, занявшее 24 секунды, лицезрела соседка Суханова, которая и обратилась в правоохранительные органы. Сам предприниматель написал заявление в полицию чуть позже — похитители любезно вернули его к подъезду дома, после того, как якобы выбили подпись Суханова на фиктивном протоколе о смене гендиректора «Весны».

Лакомая «Весна»

31 июля 2019 года созданное пару месяцев назад ООО «Весна» стало собственником печально известного на всю Россию мусорного полигона «Ядрово» [годом ранее СК России возбуждал уголовное дело о хранении опасных отходов на полигоне, активы «Ядрово» были арестованы]. 51% компании принадлежал племяннику директора ФСБ России Дмитрию Бортникову, 33% – ее создателю, туляку Сергею Суханову. Бортников пробыл главным собственником «Ядрово» ровно до января 2020 года: после того как с полигона были сняты аресты, его доля уменьшилась до 20%.

По мнению Сергея Суханова, этот факт послужил сигналом для неких недобросовестных конкурентов, которые захотели прибрать к рукам «Весну» и стали заказчиками похищения бизнесмена.

Из материалов уголовного дела следует, что преступление совершили два жителя Москвы, 56-летний Николай Крамарь вместе с 34-летним сыном Ильей, и 50-летний петербуржец Дмитрий Юрченко.

– 8 апреля 2020 года трое мужчин напали на потерпевшего, затащили его в автомобиль и увезли на улицу Ликбеза. Продолжая избиение, похитители заставили потерпевшего отказаться от своей доли в уставном капитале общества и подписать фиктивный протокол внеочередного общего собрания акционеров о смене генерального директора организации, — сообщили Myslo в пресс-службе СУ СКР по региону.

Сергей Суханов.

Вышедший из-под контроля конфликт

По версии Николая Крамаря, он инвестор, в прошлом году заинтересовался мусорным бизнесом, узнал о компании Суханова и решил выкупить его долю. Якобы вел переговоры с ним довольно длительное время, но тот всё время увиливал от четкого ответа. И именно поэтому, собираясь вместе с сыном и знакомым 8 апреля по делам в Санкт-Петербург, Крамарь решил заехать в Тулу, чтобы выяснить вопрос о продаже доли раз и навсегда.

– Через знакомого я передал Суханову аванс — 150 тысяч рублей, после чего Сергей Иванович перестал выходить на связь, — пояснял в суде Крамарь-старший. — Естественно, меня это разозлило, я был взвинчен в момент нашей встречи. Мы поругались после того, как он несколько раз нецензурно обозвал меня. Я вскипел и ударил его, после чего мы проехались в автомобиле, остыли и вернулись обратно к дому Сергея Ивановича.

Николай Крамарь утверждал, что больше и пальцем не тронул Суханова и не заставлял его подписывать никаких документов. Крамарь-младший и Юрченко в один голос подтверждали его версию, заявляя, что не видели ни протокола, ни насилия. При этом эксперт, освидетельствовавший побои, зафиксировал кровоподтеки на груди и ребрах Суханова, которые появились в результате не менее трех ударов.

– Мы приносим извинения Сергею Ивановичу и готовы возместить моральный ущерб за случившееся, но мы не согласны с тем, в чем нас обвиняют, — обращались к суду обвиняемые. — Тут даже не пахнет похищением, ведь мы вернули потерпевшего домой. И мы ничего не вымогали. Вся эта ситуация — просто конфликт, немного вышедший из-под контроля. Более того, мы считаем, что всё это дело раздул брат Сергея Ивановича — бывший депутат Олег Суханов.

Свои слова Крамари и Юрченко аргументировали тем, что после того, как 10 апреля их задержали в Подольске и привезли в Тулу, в процедуре опознания будто бы активно участвовал самый скромный депутат Тульской гордумы

– Олег Иванович кричал что-то угрожающее и даже бросился на меня в коридоре отдела полиции, — продолжал Николай Крамарь. — Мы подозреваем, что он оказал давление на следователей. Благодаря его вмешательству родились обвинения в похищении, фальсификации документов и вымогательстве.

Момент нападения на бизнесмена.

Заказчик останется в тени?

Заявление подсудимых о переданных потерпевшему деньгах не нашло подтверждения, как и слова о давлении на следователей. А при просмотре камер видеонаблюдения, запечатлевших похищение Сергея Суханова, становится понятно, что и в версию о спонтанном конфликте ранее знакомых людей вряд ли можно поверить.

На видеозаписи, оказавшейся в распоряжении Myslo, видно, что водитель Hyundai Genesis паркуется во дворе дома №16 по Красноармейскому проспекту примерно за 5 минут до появления Суханова. После этого в кадре появляется потерпевший, которого преследуют двое мужчин. Дождавшись, когда Суханов окажется напротив их автомобиля, нападавшие наносят ему несколько ударов и крайне неуклюже пытаются затащить в салон. Получается это лишь после того, как им на помощь выскакивает водитель Hyundai Genesis.

По словам потерпевшего, нападавшие сначала представились сотрудниками уголовного розыска, а в машине заявляли, что если он не подпишет протокол, его отвезут на Лубянку, где будут говорить «уже по-другому».

– Мы считаем, что вина подсудимых доказана в полном объеме, и не принимаем их формальных извинений, — подытоживал на прениях сторон представитель потерпевшего адвокат Евгений Мищихин. — Поддерживаем гособвинителя, который попросил суд приговорить Николая Крамаря к 12 годам исправительной колонии строгого режима, а Илью Крамаря и Дмитрия Юрченко — к 10 годам исправительной колонии строгого режима.

Обращаясь к обвиняемым, Мищихин просил их признаться в совершенных преступлениях и назвать заказчиков похищения. В ответ на это обвиняемые только саркастично хмыкали, продолжая говорить об абсурдности обвинения:

– Это было не вымогательство, а неудачные переговоры о приобретении доли в бизнесе, — заявил в своем последнем слове Николай Крамарь.

Слева направо: Николай Крамарь, Илья Крамарь, Дмитрий Юрченко.

Решение суда

31 мая Дмитрий Юрченко, Николай Крамарь и Илья Крамарь были признаны виновными в похищении человека группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений и вымогательстве, совершенном группой лиц. Все совершенные преступления сопровождались применением или угрозой применения насилия.

– Следователи следственного управления провели кропотливую работу и собрали убедительные доказательства, с которыми согласился суд, — прокомментировали ситуацию в СУ СКР по Тульской области.

Приговором суда обвиняемым назначены следующие наказания: