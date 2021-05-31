Топ-5 событий недели: новинки в день голосования, помощь детям, солёная монополия, женское коварство и испанские краски

В Туле голосовали за депутатов «Единой России»

В воскресенье, 30 мая, в Туле завершилось предварительное голосование, организованное партией «Единая Россия». Впервые оно проходило в двух форматах. В течение рабочей недели все желающие могли отдать свой голос электронно онлайн, а в воскресенье прийти на участок для голосования и проголосовать очно. При этом участвовать в голосовании можно было лишь один раз. Перед выдачей бюллетеней данные пришедшего на выборы сверялись с компьютерной базой участников электронного голосования.

Также впервые на счетном участке был вывешен стенд с QR-кодом, с помощью которого можно было оперативно дать оценку тому, как организовано голосование. Эта новинка была предложена Общественным штабом по наблюдению за выборами в Тульской области.

Несмотря на то, что это было лишь предварительное голосование, туляки проявили достаточно высокую активность. Иногда на счетных участках возникали очереди из желающих отдать свой голос. Тем более что соблюдению санитарных норм было уделено большое внимание: всем пришедшим выдавали одноразовую маску, перчатки, можно было воспользоваться санитайзером, во время самой процедуры голосования требовалось соблюдение санитарной дистанции.

В Тульской области было организовано 218 участков, из которых 53 — в областной столице. Особенность нашего региона — тематические и именные участки. В этот день их было четыре, оформленных в традиционных для нашего региона брендах: гармонь, самовары, пряники. Помимо бюллетеней для голосования выдавалась также анкета, в которую можно было внести свои предложения в программу развития Тульской области до 2026 года.

Главный вывод состоявшегося мероприятия — туляки проявили к нему искренний интерес. Многие говорили о том, что приняли участие в предварительном голосовании, чтобы продемонстрировать свою гражданскую позицию, поддержать таким образом партию «Единая Россия».

Туляки становятся монополистами в производстве соли

В деревне Медвенка Киреевского района открылся завод по производству соли класса «Экстра» ООО «Киреевский солепромысел». Он будет выпускать продукцию под брендом «Тульская соль».

Многих, конечно, удивит сам факт такого производства на тульской земле. Однако разведанные залежи каменной соли в Киреевском районе были известны с советских времен. Ученые считают, что соляной пласт на месте нового производства сформировался еще 380 миллионов лет назад. До серьезной промышленной разработки так и не дошло, хотя залежи на самом деле огромные. Лишь в 90-е годы прошлого века здесь работало некоторое время небольшое производство, выпускавшее соляные растворы для ЖКХ.

Новое предприятие будет производить 90 тысяч тонн соли в год и станет самым крупным в Центральном федеральном округе. В его строительство было инвестировано 3,2 млрд рублей. За счет региональных средств была также отремонтирована дорога к стройплощадке. Ею теперь будут пользоваться не только сотрудники предприятия, но и жители ближайших населенных пунктов.

Большая часть соли в России сегодня — привозная, поэтому создание такого мощного производства — важное событие не только для Тульской области, но и для ЦФО. Новый завод станет крупнейшим среди российских соледобытчиков поставщиком соли класса «Экстра» в Центральном федеральном округе.

«Это современное, высокотехнологичное и нужное производство. Правительство Тульской области будет и дальше оказывать поддержку в реализации этого важного проекта», — отметил на открытии губернатор Алексей Дюмин. По его словам, тульское производство со временем сможет охватить рынок всего ЦФО.

Красотка и три ее мужа

В Тульском академическом театре драмы состоялась премьера авантюрной комедии по пьесе Сомерсета Моэма «Красотка и семья». Интриги, женское коварство и мужское простодушие, леди и джентльмены — в этом спектакле есть всё, чтобы понравиться тульскому зрителю. Тем более что пьесы Моэма традиционно с большим успехом идут на тульской сцене. Вот и после этой премьеры артистов наградили овациями за доставленное удовольствие.

Поставил спектакль режиссер Дмитрий Краснов. В главной роли очаровательной красотки Виктории занята Лариса Киеня, ее мужей играют Сергей Пыжов, Сергей Сергеев, Дмитрий Чепушканов. Собственно, когда на сцене одновременно два действующих мужа и один потенциальный, можно быть уверенным, что зрителя ждет немало интересных открытий и поворотов сюжета. Да и вообще, глядя на события столетней давности, в очередной раз убеждаешься, что не очень-то мы все изменились за это время. Человек и в то время, и сейчас, по сути, хочет одного и того же — любви, понимания и возможности посмеяться над недостатками других.

День белого цветка

На Казанской набережной в Туле прошел благотворительный праздник «Белый цветок». День благотворительности «Белый цветок» традиционно объединяет людей в добрых делах, помогает сообща оказать помощь тяжело больным детям-инвалидам. Акции в День белого цветка были чрезвычайно популярны еще в дореволюционной России. В 2000 году они были возрождены. В Туле День белого цветка состоялся уже в пятый раз. В этом году он был приурочен ко Дню защиты детей.

Участников благотворительного праздника приветствовал губернатор Алексей Дюмин: «Ежегодно акция объединяет тысячи неравнодушных людей со всего региона, которые стремятся помочь детям, оказавшимся в трудной ситуации. За последние годы благодаря «Белому цветку» десятки детей получили средства реабилитации, жизненно важные медицинские препараты. Благодарю всех участников и организаторов акции за верность традициям милосердия!»

Весь день для гостей праздника работали благотворительная ярмарка и десятки развлекательных площадок — спортивных, танцевальных, анимационных, театральных. Прошли мастер-классы и праздничный концерт. Кроме того, интерактивные площадки для посетителей организовали региональные управления УМВД и МЧС.

А еще все желающие могли поиграть с волейболистками команды «Тулица», футболистами Академии «Арсенала» или попробовать забить гол вратарю Академии хоккея им. Б. П. Михайлова.

Все собранные в ходе акции средства будут направлены на оказание помощи тяжело больным детям, в частности на приобретение нескольких вертикализаторов.

В Тулу привезли картины единомышленника Гауди и Пикассо

В Выставочном зале на Красноармейском проспекте открылась выставка испанского художника Эдуарда Арранс-Браво под названием «Энергия — Туле. Живопись. Испания». На ней представлены 25 работ художника разных лет.

Широкому кругу любителей живописи это имя, может, и не очень известно. Между тем этого художника называют одной из ключевых фигур авангардного искусства Испании второй половины ХХ века. А кроме того, ставят в один ряд с Гауди и Пикассо. Картины Арранса-Браво традиционно пользуются популярностью у европейских коллекционеров.

Его называют художником-экспериментатором, сам же он говорит, что просто пишет о том, что его окружает, переводит на язык живописи собственную жизнь, отражая позитивную энергию радости с помощью ярких цветов. Эдуард Арранс-Браво подчеркивает при этом, что ему очень близка культура России. Само собой, несмотря на приверженность к ярким цветам, он любит Достоевского.

В нашей стране с Аррансом-Браво впервые познакомились в 2016 году, когда в Москве была открыта его первая выставка из тридцати работ. Теперь возможность новых открытий есть и у туляков.