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Истязавшую приемного ребенка тулячку арестовали на два месяца

Истязавшую приемного ребенка тулячку арестовали на два месяца

Максимальное наказание, которое ей грозит, – лишение свободы до 7 лет.

40-летняя тулячка, обвиняемая в пытках и истязании усыновленного ребенка, арестована на два месяца. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Тульской области.

Напомним, региональный СК подозревает опекуншу 17-летнего подростка в истязании и пытках. Предполагается, что преступления она совершала с сентября 2019 года по 7 апреля 2021-го. Подростку систематически причиняли физические и психические страдания: его избивали, запирали в кладовке и в туалете.

– Когда его обнаружили, у него на голове и на лице были многочисленные повреждения. Его состояние было ужасающим. В данном случае речь не идет о простом наказании, которое родители часто применяют к детям, речь идет о действительно жестоком обращении с подростком, — рассказали в пресс-службе ведомства.
 
Как стало известно Myslo, семья, в которой последние пару лет происходили по-настоящему страшные вещи, живет в одной из зареченских многоэтажек. По словам соседей, у обвиняемой два родных ребенка — мальчик и девочка. Кроме того, под опекой у нее еще трое. По неофициальным данным, это дети ее родной сестры. Причины опеки на данный момент неизвестны.
 
Дети сейчас находятся в специализированном отделении социально-реабилитационного центра по оказанию помощи детям, пострадавшим от жестокого обращения.
 
В рамках расследования уголовного дела (п.п. «г, д» ч.2 ст. 117 УК РФ) проводятся следственные действия для выявление причин и условий, способствовавших совершению преступления, в том числе со стороны органов системы профилактики. Следователи проводят обыски, допрашивают должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасных условий проживания ребенка в семье опекуна.
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 17:57 +3
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