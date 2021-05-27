Тула может войти в агломерацию Москвы к 2050 году
Урбанисты обсудили будущее столицы.
В столице прошли сессии форсайта «Москва-2050». Архитекторы, урбанисты и футурологи сформулировали прогноз развития города и составили перечень трендов, актуальных в ближайшие 30 лет.
Одной из тем стало развитие транспортной инфраструктуры. По мнению экспертов, внедрение скоростных поездов между городами приведет к тому, что города в радиусе 200 километров окажутся в зоне 30-минутной доступности от столицы.
Тула, Калуга, Рязань, Тверь, Владимир могут войти в новую агломерацию Москвы.
– Эти города, сохранившие человеческий масштаб застройки (два-пять этажей), благоприятную экологическую обстановку по сравнению со старой территорией Москвы, станут наиболее престижными для жизни.
Качество жизни спальных районов массовой застройки будет стремиться к такому же разнообразию, как в центральных районах исторической застройки (общественные пространства, сервисы). Будет внедрена концепция 15-минутного города. Жители всё меньше будут стремиться выехать за пределы своего района, «анклава», — цитирует специалистов портал «Мослента».
Напомним, что ранее урбанисты предложили объединить Тулу, Калугу и Рязань в единый регион.