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Тула может войти в агломерацию Москвы к 2050 году

Тула может войти в агломерацию Москвы к 2050 году

Урбанисты обсудили будущее столицы.

В столице прошли сессии форсайта «Москва-2050». Архитекторы, урбанисты и футурологи сформулировали прогноз развития города и составили перечень трендов, актуальных в ближайшие 30 лет.

Одной из тем стало развитие транспортной инфраструктуры. По мнению экспертов, внедрение скоростных поездов между городами приведет к тому, что города в радиусе 200 километров окажутся в зоне 30-минутной доступности от столицы.

Тула, Калуга, Рязань, Тверь, Владимир могут войти в новую агломерацию Москвы.

– Эти города, сохранившие человеческий масштаб застройки (два-пять этажей), благоприятную экологическую обстановку по сравнению со старой территорией Москвы, станут наиболее престижными для жизни.

Качество жизни спальных районов массовой застройки будет стремиться к такому же разнообразию, как в центральных районах исторической застройки (общественные пространства, сервисы). Будет внедрена концепция 15-минутного города. Жители всё меньше будут стремиться выехать за пределы своего района, «анклава», — цитирует специалистов портал «Мослента».

Напомним, что ранее урбанисты предложили объединить Тулу, Калугу и Рязань в единый регион.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 17:45 −5
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