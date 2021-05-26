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«Накажи автохама»: водитель «Лексуса» возомнил себя «королём дороги»
Кадр из видео

«Накажи автохама»: водитель «Лексуса» возомнил себя «королём дороги»

На ул. Луначарского белый внедорожник вольготно катался по встречной полосе.

Продолжаем знакомить вас с автохамами нашего города. В этот раз в объектив видеорегистратора нашего читателя попал белый Lexus с госномером, предусмотрительно замазанным грязью. Однако некоторые цифры различить всё же можно: Т956(СТ?)71.

Утром в среду, 26 мая, на двухполосной дороге на ул. Луначарского, владелец внедорожника решил объехать затор по встречной полосе, по которой двигался автор видео.

Заметив встречную машину, водитель «Лексуса» даже попытался указать нашему читателю на обочину, но тот был невозмутим. Молчаливая «дуэль» продолжалась около минуты, после чего автохам всё же соизволил сдать назад и вернуться в свою полосу, не упустив возможности высказать оппоненту явно что-то не очень лестное.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Viber принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.

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