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«Накажи автохама»: неприятные парковщики

«Накажи автохама»: неприятные парковщики

Продолжаем публиковать материалы, присланные в нашу традиционную рубрику.

Наш читатель из Привокзального округа прислал фото, сделанное им у дома №19 на 6-м Полюсном проезде.

«По вечерам у нас часто забивают машинами пешеходную дорожку, как будто назло, неприятные люди какие-то. С коляской приходится обходить по дороге - 12-му проезду. А по нему постоянно с большей скоростью ездят машины, страшно отпускать гулять детей и самим страшно», – сообщил автор снимка.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Viber принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.

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