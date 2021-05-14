Друг «тульского Халка» причинил многомилионный ущерб Минобороны РФ

По нашей информации, речь идет об одном из товарищей Руслана Сурхаева, которого СМИ, после дебоша в кафе «Том Сойер» в 2019 году, окрестили «тульским Халком». Сергей Ахремюк был осужден вместе с Сурхаевым, но отделался достаточно легко — 9 месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства.

В настоящий момент Ахремюк обвиняется в злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа.

По версии следствия, с 7 декабря 2018 года по 15 февраля 2019 года мужчина являлся гендиректором и учредителем ООО «Гарант-Строй». В 2018 году между Министерством обороны РФ и АО «Главное управление обустройства войск» заключен государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция средней школы войсковой части 39995 г. Иркутск Иркутская область». Цена контракта составила 928 827 789 рублей.

ООО «Гарант-Строй» заключило договоры на выполнение строительно-монтажных работ на данном объекте. Гендиректор ООО решил «навариться» на данном контракте и заключал фиктивные договоры субподряда с юрлицами от имени «Гарант-Строя». Ахремюк перечислял финансы на счета фиктивных организаций с 28 февраля 2019 года по 20 сентября 2019 года.

Всё это время подрядчики не вели на объекте никаких работ, не оказывали услуг, вследствие чего школа не была построена и сдана в установленные сроки.

Ущерб от действий Ахремюка составил 17 055 557 рублей.

Сам обвиняемый вину во вменяемом преступлении не признал. Установить его виновность или невиновность придется суду.