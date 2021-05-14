На выезде из Тулы из-за ДТП собралась километровая пробка

На Калужском шоссе столкнулись четыре машины.

Днем 14 мая на Калужском шоссе произошло ДТП с участием четырех машин. Как сообщил корреспонденту Myslo очевидец, следовавшие в направлении трассы М-2 Крым легковые автомобили столкнулись неподалеку от гипермаркета Metro.

Из-за аварии, по состоянию на 16.33, образовалась внушительная пробка длиной в несколько километров.

В региональной Госавтоинспекции подтвердили информацию о происшествии и уточнили, что на данный момент информация о пострадавших не поступала.