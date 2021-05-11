В Туле столкнулись Jaguar, Logan и почтовая «Лада»: один человек получил травму
ДТП произошло утром 11 мая на пересечении улиц Петра Алексеева и Буденного.
UPD: Новость дополнена комментарием УГИБДД в 12.00.
Как стало известно Myslo, сегодня утром на перекрестке улиц Петра Алексеева и Буденного произошло тройное ДТП.
Столкнулись Jaguar, Renault Logan и «Лада Ларгус» «Почты России».
В ДТП, по предварительным данным, пострадал один человек — мужчина из автомобиля Jaguar. Он получил травму шеи (очевидно, пережало ремнем безопасности). На месте его осмотрели медики, гсопитализация не потребовалась.
В региональном УГИБДД сообщили подробности:
— На улице Буденного в 10.05, по предварительной информации, произошло столкновение трех автомобилей: Jaguar под управлением мужчины 1967 года рождения, Renault Logan под управлением мужчины 1975 года рождения, «Лада Ларгус» под управлением мужчины 1975 года рождения. Пострадавший отпущен после оказания медицинской помощи.