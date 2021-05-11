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В Туле столкнулись Jaguar, Logan и почтовая «Лада»: один человек получил травму

В Туле столкнулись Jaguar, Logan и почтовая «Лада»: один человек получил травму

ДТП произошло утром 11 мая на пересечении улиц Петра Алексеева и Буденного.

UPD: Новость дополнена комментарием УГИБДД в 12.00.

Как стало известно Myslo, сегодня утром на перекрестке улиц Петра Алексеева и Буденного произошло тройное ДТП.

Столкнулись Jaguar, Renault Logan и «Лада Ларгус» «Почты России».

В ДТП, по предварительным данным, пострадал один человек — мужчина из автомобиля Jaguar. Он получил травму шеи (очевидно, пережало ремнем безопасности). На месте его осмотрели медики, гсопитализация не потребовалась.

В региональном УГИБДД сообщили подробности:

— На улице Буденного в 10.05, по предварительной информации, произошло столкновение трех автомобилей: Jaguar под управлением мужчины 1967 года рождения, Renault Logan под управлением мужчины 1975 года рождения, «Лада Ларгус» под управлением мужчины 1975 года рождения. Пострадавший отпущен после оказания медицинской помощи.

Юлия Королева
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 11:15 +2
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