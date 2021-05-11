За сутки в Тульской области подтвердились 49 случаев коронавируса

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 49 случаев заболевания коронавирусом, 47 человек выздоровели, шесть скончались.

За весь период ковидом заразились 39 075 жителей региона, 36 641 человек вылечился, 1925 умерли.

Ситуация в российских регионах за сутки следующая: