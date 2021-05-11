«Мне бы стать бы синей-синей птицей, петь не хуже, чем все соловьи»: Владимир Маркин выступит в Туле

12 мая на сцене ДК Туламашзавода с новой программой «Не скучай!» выступит Владимир Маркин.

Шлягеры артиста «Колокола», «Сиреневый туман», «Царевна-Несмеяна», «Палуба», «Белая черемуха», «В доме 8», «Королева», «Ольга», «Я готов целовать песок» знают и любят представители всех поколений. Многие песни из 1970-х годов, возрожденные этим артистом, прочно ассоциируются теперь уже с его именем.

Каждый год в Государственном Кремлевском Дворце с аншлагом проходит традиционный майский (ко дню рождения) концерт Владимира Маркина, где артист собирает друзей, единомышленников, поклонников и поет для них в сопровождении Образцово-показательного оркестра Войск

национальной гвардии РФ.

Творчество Владимира, без преувеличения, знают во всем мире:

успешные гастроли от Владивостока до Берлина, от Канады до

Австралии не раз подтверждали это. Профессионализм, душевность и чувство юмора артиста –

составные части любого концерта Владимира Маркина.

Творческие встречи артиста – это заряд положительной энергии,

позитив, радушие и потрясающие незабываемые эмоции!

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