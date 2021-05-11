«Мне бы стать бы синей-синей птицей, петь не хуже, чем все соловьи»: Владимир Маркин выступит в Туле
12 мая на сцене ДК Туламашзавода с новой программой «Не скучай!» выступит Владимир Маркин.
Шлягеры артиста «Колокола», «Сиреневый туман», «Царевна-Несмеяна», «Палуба», «Белая черемуха», «В доме 8», «Королева», «Ольга», «Я готов целовать песок» знают и любят представители всех поколений. Многие песни из 1970-х годов, возрожденные этим артистом, прочно ассоциируются теперь уже с его именем.
Каждый год в Государственном Кремлевском Дворце с аншлагом проходит традиционный майский (ко дню рождения) концерт Владимира Маркина, где артист собирает друзей, единомышленников, поклонников и поет для них в сопровождении Образцово-показательного оркестра Войск
национальной гвардии РФ.
Творчество Владимира, без преувеличения, знают во всем мире:
успешные гастроли от Владивостока до Берлина, от Канады до
Австралии не раз подтверждали это. Профессионализм, душевность и чувство юмора артиста –
составные части любого концерта Владимира Маркина.
Творческие встречи артиста – это заряд положительной энергии,
позитив, радушие и потрясающие незабываемые эмоции!
Вы можете купить билеты онлайн:
Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:
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Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
Пн.-сб.: 10.00−18.00. Вс.: выходной
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Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»
Пн.-сб.: 10.00−20.00. Вс.: выходной
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Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»
Пн.-пт.: 9.00−18.00. Сб.-вс.: выходной
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