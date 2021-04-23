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ВТБ в Туле стал победителем регионального этапа конкурса «Золотой Меркурий»

ВТБ в Туле стал победителем регионального этапа конкурса «Золотой Меркурий»

Церемония награждения состоялась 22 апреля.

Банк ВТБ в Туле стал победителем регионального этапа конкурса «Золотой Меркурий» в номинации «Лучшая банковская программа для МСП».

Национальная премия «Золотой Меркурий» была учреждена Торгово-промышленной палатой РФ в 2002 году и ежегодно присуждается лучшим предприятиям-экспортерам, лучшим малым предприятиям и муниципальным образованиям, внесшим серьезный вклад в развитие региона. Учредителем регионального этапа конкурса выступает Тульская торгово-промышленная палата.

Управляющий ВТБ в Тульской области, старший вице-президент Светлана Мужичкова отметила:

Светлана Мужичкова

– Мы гордимся победой в столь престижной для нашего региона премии. Безусловно, это заслуга всего коллектива тульского ВТБ. Программы ВТБ для СМБ – это всегда комплексное решение: для бизнеса, для его владельцев и сотрудников. Сотрудничая со средними и малыми предприятиями в регионе, мы руководствуемся принципом «помогать делом», способствуем развитию бизнеса».

ВТБ сопровождает предпринимателей на всех этапах становления и роста их компаний, предоставляя услуги бесплатной онлайн-регистрации бизнеса, поиска и проверки партнеров, юридические услуги, цифровую бухгалтерию, кассовые решения под ключ, сопровождение ВЭД, кредиты и гарантии.

Большой опыт финансирования позволяет ВТБ выдавать кредиты тульскому бизнесу как на небольшие суммы, так и на миллиарды рублей. При этом банк использует как собственные программы кредитования СМБ, так и программы господдержки. По итогам 2020 года кредитные вложения ВТБ в средний и малый бизнес тульского региона – 17 млрд, гарантии – 2,7 млрд.

Все большей популярностью у тульских предпринимателей пользуется информационно-обучающий портал «Ближе к делу», где бизнесменам доступны бесплатное онлайн-обучение, консультации экспертов, электронная библиотека.

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