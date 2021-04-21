Фото предоставлены очевидцем происшествия
На ул. Кирова в Туле легковушка влетела в дерево
Водителю потребовалась медицинская помощь.
Днем 21 апреля на ул. Кирова в Туле произошло ДТП. По предварительной информации, водитель Mitsubishi не справился с управлением, в результате чего совершил наезд на бордюр.
«Автомобиль проехал по бордюру несколько метров и потом врезался в дерево. Водителю оказывают медицинскую помощь», — сообщил корреспонденту Myslo очевидец происшествия.
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