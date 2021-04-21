На ул. Кирова в Туле легковушка влетела в дерево

Фото предоставлены очевидцем происшествия

Днем 21 апреля на ул. Кирова в Туле произошло ДТП. По предварительной информации, водитель Mitsubishi не справился с управлением, в результате чего совершил наезд на бордюр.

«Автомобиль проехал по бордюру несколько метров и потом врезался в дерево. Водителю оказывают медицинскую помощь», — сообщил корреспонденту Myslo очевидец происшествия.