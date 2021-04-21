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В Туле замечен голый «терминатор» с мочалкой

В Туле замечен голый «терминатор» с мочалкой

Фото туляки выложили в соцсети.

«Терминатор с мочалкой был обнаружен на улице Болдина. Видимо, ищет одежду и мотоцикл», — пишут в городской «подслушке» в ВК.

В комментариях подписчики предполагают, что мужчина пытается доказать, что он малоимущий, чтобы получить президентские выплаты.

Другие считают, что на фото житель Пролетарского округа, у которого отключили воду: «Отправился в поисках воды в другие районы».

Однако «весеннее обострение» и употребление чего-то веселящего не исключается.

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