В Туле замечен голый «терминатор» с мочалкой
Фото туляки выложили в соцсети.
«Терминатор с мочалкой был обнаружен на улице Болдина. Видимо, ищет одежду и мотоцикл», — пишут в городской «подслушке» в ВК.
В комментариях подписчики предполагают, что мужчина пытается доказать, что он малоимущий, чтобы получить президентские выплаты.
Другие считают, что на фото житель Пролетарского округа, у которого отключили воду: «Отправился в поисках воды в другие районы».
Однако «весеннее обострение» и употребление чего-то веселящего не исключается.
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