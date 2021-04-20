«Накажи автохама»: выбрал тротуар по размеру?

Чаще всего читатели Myslo присылают в редакцию снимки автомобилей, водители которых паркуются в не предназначенных для этого местах. Публикуем очередную подборку:

«Просим наказать автохама, который неоднократно ставит свой автомобиль на газон по адресу: Тула, ул. Майская, 8. Правонарушение произошло 14.04.20021 в 17.50. Наш дом оснащен камерами по всему периметру, и есть подтверждение на видео. Просим помочь!» — сообщила автор обращения.

«Ул. Буденного, 90-а. 15 апреля 2021 года, примерно восемь утра», – сообщает автор снимка.

«И снова ул. Буденного, 90-а. 21 апреля 2021 года, около восьми утра», – пишет автор снимка.

«Ул. Вильямса, 26, со стороны дороги. Многие паркуются на газоне. 16 апреля 2021 года, 9.39», – рассказал автор сообщения.

Паркуются так здесь практически ежедневно, несмотря на то, что до городской Госавтоинспекции менее 500 метров.

«Ул. Луначарского, 63-д, дата съемки 17.04.2021, 17.26», – рассказал автор фото.

«Щекино, ул. Льва Толстого, 27. Дата съемки 18.04.2021, примерно девять утра», – написал автор фото.

«Ул. Степанова, 33. Между 4-м и 5 -м подъездами не первый раз так ставят машину. Ладно, на ночь оставить, когда мест нет. Но среди белого дня, при наличии свободных мест, можно выглянуть из окна и переставить машину. 20.04.2021, 12.09», – прокомментировал автор фото.

«Ул. Майская, 6. Про мам с колясками писать не буду, но ведь рядом школа и детский сад. Дети и инвалиды живут в этом доме», – сообщил автор снимков. Актуальные дата и время съемки указаны в правых нижних углах фото:

«Ул. Арсенальная, 22. Дата съемки 20.04.2021, в 21.00», – сообщил автор снимка.

«Ул. Максимовского, 10. Дата съемки 21.04.2021, 08.00», – сообщил автор снимка.

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.