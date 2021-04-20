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«Накажи автохама»: выбрал тротуар по размеру?

«Накажи автохама»: выбрал тротуар по размеру?

Продолжаем публиковать материалы, присланные в нашу традиционную рубрику.

Чаще всего читатели Myslo присылают в редакцию снимки автомобилей, водители которых паркуются в не предназначенных для этого местах. Публикуем очередную подборку:
 
«Просим наказать автохама, который неоднократно ставит свой автомобиль на газон по адресу: Тула, ул. Майская, 8. Правонарушение произошло 14.04.20021 в 17.50. Наш дом оснащен камерами по всему периметру, и есть подтверждение на видео. Просим помочь!» — сообщила автор обращения.
 
 
 
 
 
«Ул. Буденного, 90-а. 15 апреля 2021 года, примерно восемь утра», – сообщает автор снимка. 

 

«И снова ул. Буденного, 90-а. 21 апреля 2021 года, около восьми утра», – пишет автор снимка. 

 

 

«Ул. Вильямса, 26, со стороны дороги. Многие паркуются на газоне. 16 апреля 2021 года, 9.39», – рассказал автор сообщения.
 
Паркуются так здесь практически ежедневно, несмотря на то, что до городской Госавтоинспекции менее 500 метров.
 
 
 

 

«Ул. Луначарского, 63-д, дата съемки 17.04.2021, 17.26», – рассказал автор фото.
 
 
 
 
 
«Щекино, ул. Льва Толстого, 27. Дата съемки 18.04.2021, примерно девять утра», – написал автор фото. 
 
 
 
 
 
«Ул. Степанова, 33. Между 4-м и 5 -м подъездами не первый раз так ставят машину. Ладно, на ночь оставить, когда мест нет. Но среди белого дня, при наличии свободных мест, можно выглянуть из окна и переставить машину. 20.04.2021, 12.09», – прокомментировал автор фото.
 
 
 
 
 
«Ул. Майская, 6. Про мам с колясками писать не буду, но ведь рядом школа и детский сад. Дети и инвалиды живут в этом доме», – сообщил автор снимков.
 
Актуальные дата и время съемки указаны в правых нижних углах фото: 
 

 

 

 

«Ул. Арсенальная, 22. Дата съемки 20.04.2021, в 21.00», – сообщил автор снимка.

 

 

«Ул. Максимовского, 10. Дата съемки 21.04.2021, 08.00», – сообщил автор снимка.

 

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

 

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