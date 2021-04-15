Жители поселка Трудовой: «Мусорных площадок не хватает, всё загажено, никто ничего не убирает!»

В редакцию Myslo обратились жители посёлка Трудовой, находящегося в Скуратово. Они жалуются на заполненные мусором улицы и проезды:

«Подскажите, куда обратиться! Все проезды загажены: бутылки, банки, пакеты и прочий бытовой мусор. Никто ничего не убирает! Куда смотрит администрация?! Очень сильно портит ситуацию и отсутствие накопительных мусорных площадок! Их единицы!»

По словам туляков, организован вывоз мусора от домов частного сектора, но жители часто оставляют пакеты на земле, а местная живность и ветер разносят их содержимое в разные стороны.

«Нужно организовать контейнерные площадки или обеспечить жителей индивидуальными баками с крышками возле каждого дома, как это сделано в цивилизованных странах», – пишут туляки.

Правда, есть нюанс – жители не хотят принимать решение об установке контейнерной площадки. Вот что ответила на запрос Myslo администрация города:

«На территории пос. Трудовой вывоз твердых коммунальных отходов осуществляется региональным оператором ООО «Хартия» по планово-регулярной системе два раза в неделю (вторник, четверг). Решение о смене способа вывоза с использованием контейнерных площадок жителями указанной территории не принималось.

Работы по уборке территории пос. Трудовой включены в план специализированной организации и планируются к выполнению в срок до 19 апреля. Сотрудниками администрации совместно с председателем ТОС «пос. Трудовой» проводится разъяснительная работа с жителями о необходимости складирования ТКО только в дни вывоза».