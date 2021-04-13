Фото УГИБДД по Тульской области.
В ДТП на автодороге Тула – Новомосковск пострадали два человека
Lada Priora врезалась в ВАЗ-21099. Кстати, водитель ВАЗа не имеет водительских прав.
12 апреля в 15.00 на 44-м километре автодороги Тула — Новомосковск в Узловском районе 25-летний водитель автомобиля Lada Priora, по предварительной информации, выехал на встречку и врезался ВАЗ-21099, который осуществлял маневр «левый поворот».
В результате ДТП пострадали 22-летний водитель ВАЗа и пассажирка Priora.
В УГИБДД по Тульской области уточнили, что водитель ВАЗа не имеет права управлением транспортными средствами.
Тульская Госавтоинспекция напоминает, что за управление транспортным средством, не имея водительских прав, предусмотрена ответственность в виде административного штрафа от 5000 до 15000 рублей.
Транспортное средство задерживается и помещается на специализированную стоянку.
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