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В ДТП на автодороге Тула – Новомосковск пострадали два человека
Фото УГИБДД по Тульской области.

В ДТП на автодороге Тула – Новомосковск пострадали два человека

Lada Priora врезалась в ВАЗ-21099. Кстати, водитель ВАЗа не имеет водительских прав.

12 апреля в 15.00 на 44-м километре автодороги Тула — Новомосковск в Узловском районе 25-летний водитель автомобиля Lada Priora, по предварительной информации, выехал на встречку и врезался ВАЗ-21099, который осуществлял маневр «левый поворот».
 
В результате ДТП пострадали 22-летний водитель ВАЗа и пассажирка Priora.
 
В УГИБДД по Тульской области уточнили, что водитель ВАЗа не имеет права управлением транспортными средствами.
 

Тульская Госавтоинспекция напоминает, что за управление транспортным средством, не имея водительских прав, предусмотрена ответственность в виде административного штрафа от 5000 до 15000 рублей.

Транспортное средство задерживается и помещается на специализированную стоянку.

 

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 14:07 +2
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