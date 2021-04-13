В ДТП на автодороге Тула – Новомосковск пострадали два человека

Фото УГИБДД по Тульской области.

Lada Priora врезалась в ВАЗ-21099. Кстати, водитель ВАЗа не имеет водительских прав.

12 апреля в 15.00 на 44-м километре автодороги Тула — Новомосковск в Узловском районе 25-летний водитель автомобиля Lada Priora, по предварительной информации, выехал на встречку и врезался ВАЗ-21099, который осуществлял маневр «левый поворот».

В результате ДТП пострадали 22-летний водитель ВАЗа и пассажирка Priora.

В УГИБДД по Тульской области уточнили, что водитель ВАЗа не имеет права управлением транспортными средствами.