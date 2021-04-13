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Тульские каратистки завоевали медали на первенстве России по киокусинкай

Тульские каратистки завоевали медали на первенстве России по киокусинкай

Поздравляем спортсменок!

С 9 по 11 апреля в Москве прошло первенство России среди юношей и девушек 12−13 лет, 14−15 лет, юниоров и юниорок 16−17 лет по каратэ киокусинкай. В своих возрастных категориях на татами вышли сильнейшие спортсмены Тульской области.
 
В категории 12−13 лет Арина Матюшина заняла первое место, а Елизавета Коваленко — третье.
 
 
Подготовили спортсменок тренеры Матвей Матюшин и Алексей Курилович.
Кристина Вернигорина
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 13:05 +3
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