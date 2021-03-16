город
город
Регистрация
Что делать, если машину забрали на штрафстоянку: инструкция

Что делать, если машину забрали на штрафстоянку: инструкция

В каких случаях и куда эвакуируют автомобиль, во сколько автомобилисту обойдется такое «удовольствие» и как устроена штрафстоянка – в репортаже Myslo.

Бывало такое, что вы удобно припарковались в центре города, отошли «на минутку» в магазин, а когда вернулись, не нашли свой автомобиль на месте? Осмотревшись, вы понимаете — машина стояла под знаком «Остановка и стоянка запрещена» или вообще на парковке для инвалидов. А вы не заметили или… не хотели заметить. Вероятнее всего, авто уже везут на штрафстоянку на эвакуаторе, и теперь за него придется выложить кругленькую сумму.
 
В Туле эвакуированный транспорт увозят на ул. Сызранскую, 3. Именно здесь находится единственная в городе штрафстоянка. В среднем за сутки сюда привозят десять автомобилей. Самые частые нарушения — парковка не по правилам, пьяная езда или техническая неисправность транспортного средства. Чаще всего нарушают в центре — на улицах Менделеевской, Советской, проспекте Ленина, Крестовоздвиженской площади.
 
 
Попасть на штрафстоянку не только неприятно, но и финансово накладно. Чтобы забрать машину, придется съездить в ГИБДД, оформить документы, заплатить штраф, затем приехать за автомобилем и оплатить услуги эвакуатора, а также простой транспортного средства.
 
Штраф за неправильную стоянку может составить от 500 до 5000 рублей. 3500 стоит перемещение на эвакуаторе и плюс 43 рубля за час нахождения на штрафстоянке.
 
Сумма может выйти просто космическая. Признайтесь, на кого вы злитесь в данной ситуации? На эвакуаторщика? Но ведь ПДД нарушил не он.
 
 
Управляющий делами ООО «ТехИнвестСтрой» Михаил говорит, что эта работа разносторонняя, в ней бывают положительные и отрицательные моменты:
 
– Наши сотрудники всегда всё доходчиво объясняют каждому клиенту. 
 
Однажды автомобилист пришел за машиной, поскандалил, резко запрыгнул в салон и выехал с территории стоянки, снеся по пути шлагбаум. Как в кино!
Впоследствии ему пришлось заплатить за порчу имущества порядка 20 тысяч рублей. Через суд.
 
 
В основном машины на стоянке не задерживаются. Как правило, в течение 2-3 часов за ними приезжают владельцы. Но бывают и те, кто не спешит за своей собственностью.
 
– Таких не много. Мы ждем 2-3 месяца, выходим на собственника. Пишем претензию, выходим с исковым заявлением в суд и взыскиваем сумму. Бывают случаи, когда люди приобретают авто за небольшие деньги, не имея при этом водительского удостоверения. Или в состоянии опьянения садятся за руль. Эти машины попадают на штрафстоянку, и их не забирают. Владельцы думают, что машина им не нужна, пусть постоит. Но после получения досудебной претензии, как правило, обращаются к нам для урегулирования вопроса с возвратом автомобиля. В некоторых же случаях приходится дело доводить до суда.
 

По словам Михаила, за нахождение на штрафстоянке одному водителю набежал долг в… 58 тысяч рублей!

– Мы вели с владельцем диалог, а он нас игнорировал. Говорил, мол, пусть машина дорожает. Предупреждали его неоднократно, в итоге набежал такой долг. По факту суд вынес решение о взыскании данной задолженности, мы получили исполнительный лист, судебные приставы занимаются взысканием с должника.

На штрафстоянку привозят разные авто, самым дорогим за всё время оказался Maserati за семь миллионов рублей.

 

В УГИБДД по Тульской области рассказали, что в ходе надзорной деятельности сотрудники Госавтоинспекции осуществляют профилактику нарушений, связанных с правилами остановки или стоянки транспортных средств. Также инспекторы пресекают данные правонарушения по обращениям и заявлениям физических и юридических лиц.

Наиболее распространенным нарушением является стоянка транспортных средств в зоне действия дорожных знаков, предусмотренных для парковки инвалидов, знака 3.27 «Остановка запрещена» с табличкой эвакуации и парковка на тротуарах, за которые предусмотрена административная ответственность соответственно по ст. 12.19 ч. 2 КоАП РФ, 12.16 ч. 4 КоАП РФ и 12.19 ч. 3 КоАП РФ.
 
 
В Туле больше всего эвакуируется транспорт из Центрального и Советского районов, так как на данной территории находятся торгово-развлекательные центры, магазины.
 
 
Что делать, если машину забрали на штрафстоянку

1. Позвоните в дежурную часть ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по г. Туле по номерам 32-95-07 или 32-95-54. Уточните, что автомобиль действительно эвакуирован, а его не угнали.

2. Если машину увез эвакуатор, сначала нужно приехать в Госавтоинспекцию по адресу: п. Косая Гора, ул. Максима Горького, 62-а.
 
При себе нужно иметь:
  • документы на транспортное средство (свидетельство о регистрации на транспортное средство, полис ОСАГО, чтобы был вписан водитель),
  • водительское удостоверение,
  • паспорт.
Важно: если эти документы находятся в машине, сначала придется ехать на штрафстоянку, чтобы написать заявление и забрать их с составлением акта вскрытия и опечатывания. После чего — в отделение ГИБДД.
 
 
3. Инспекторы составляют административный материал за неправильную парковку.
 
4. Водитель получает разрешение на выдачу транспортного средства, после чего едет на штрафстоянку. Она работает в круглосуточном режиме.
 
5. Для получения авто нужны следующие документы: свидетельство о регистрации (или ПТС) и копия протокола о задержании. Если вы не собственник, но вписаны в ОСАГО, то потребуются также полис и водительское удостоверение.
 
6. Получаете квитанцию на оплату услуг эвакуатора и оплачиваете их на месте или в течение 30 дней. Скидка 50% за быстрое погашение штрафа в данном случае на действует.
 
7. Перед тем как забрать машину, не забудьте ее визуально осмотреть, чтобы не было никаких внешних повреждений.
Сюжет: Полезные разъяснялки
Какие выплаты положены тулякам при рождении второго ребенка
Жизнь Тулы и области
Какие выплаты положены тулякам при рождении второго ребенка
12 марта, в 16:15, 22 2778 -5
Изменились правила техосмотра автобусов: подробная инструкция
Жизнь Тулы и области
Изменились правила техосмотра автобусов: подробная инструкция
1 февраля, в 12:01, 14 2081 2
Пенсионный фонд разъяснил порядок новогодних выплат на детей до семи лет
Жизнь Тулы и области
Пенсионный фонд разъяснил порядок новогодних выплат на детей до семи лет
18 декабря, в 11:51, 52 10278 0
Как блокировщики рекламы воруют наши данные
Мир
Как блокировщики рекламы воруют наши данные
27 августа 2020, в 15:06, 44 2218 0
Все новости сюжета
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
вчера, в 18:00 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
штрафстоянкаштрафэвакуатор
Хотите здоровые почки? Бросайте курить и начните ходить!
Хотите здоровые почки? Бросайте курить и начните ходить!
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.