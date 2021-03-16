Что делать, если машину забрали на штрафстоянку: инструкция

В каких случаях и куда эвакуируют автомобиль, во сколько автомобилисту обойдется такое «удовольствие» и как устроена штрафстоянка – в репортаже Myslo.

Бывало такое, что вы удобно припарковались в центре города, отошли «на минутку» в магазин, а когда вернулись, не нашли свой автомобиль на месте? Осмотревшись, вы понимаете — машина стояла под знаком «Остановка и стоянка запрещена» или вообще на парковке для инвалидов. А вы не заметили или… не хотели заметить. Вероятнее всего, авто уже везут на штрафстоянку на эвакуаторе, и теперь за него придется выложить кругленькую сумму.

В Туле эвакуированный транспорт увозят на ул. Сызранскую, 3. Именно здесь находится единственная в городе штрафстоянка. В среднем за сутки сюда привозят десять автомобилей. Самые частые нарушения — парковка не по правилам, пьяная езда или техническая неисправность транспортного средства. Чаще всего нарушают в центре — на улицах Менделеевской, Советской, проспекте Ленина, Крестовоздвиженской площади.

Попасть на штрафстоянку не только неприятно, но и финансово накладно. Чтобы забрать машину, придется съездить в ГИБДД, оформить документы, заплатить штраф, затем приехать за автомобилем и оплатить услуги эвакуатора, а также простой транспортного средства.

Штраф за неправильную стоянку может составить от 500 до 5000 рублей. 3500 стоит перемещение на эвакуаторе и плюс 43 рубля за час нахождения на штрафстоянке.

Сумма может выйти просто космическая. Признайтесь, на кого вы злитесь в данной ситуации? На эвакуаторщика? Но ведь ПДД нарушил не он.

Управляющий делами ООО «ТехИнвестСтрой» Михаил говорит, что эта работа разносторонняя, в ней бывают положительные и отрицательные моменты:

– Наши сотрудники всегда всё доходчиво объясняют каждому клиенту. Однажды автомобилист пришел за машиной, поскандалил, резко запрыгнул в салон и выехал с территории стоянки, снеся по пути шлагбаум. Как в кино! Впоследствии ему пришлось заплатить за порчу имущества порядка 20 тысяч рублей. Через суд. В основном машины на стоянке не задерживаются. Как правило, в течение 2-3 часов за ними приезжают владельцы. Но бывают и те, кто не спешит за своей собственностью. – Таких не много. Мы ждем 2-3 месяца, выходим на собственника. Пишем претензию, выходим с исковым заявлением в суд и взыскиваем сумму. Бывают случаи, когда люди приобретают авто за небольшие деньги, не имея при этом водительского удостоверения. Или в состоянии опьянения садятся за руль. Эти машины попадают на штрафстоянку, и их не забирают. Владельцы думают, что машина им не нужна, пусть постоит. Но после получения досудебной претензии, как правило, обращаются к нам для урегулирования вопроса с возвратом автомобиля. В некоторых же случаях приходится дело доводить до суда.

По словам Михаила, за нахождение на штрафстоянке одному водителю набежал долг в… 58 тысяч рублей! – Мы вели с владельцем диалог, а он нас игнорировал. Говорил, мол, пусть машина дорожает. Предупреждали его неоднократно, в итоге набежал такой долг. По факту суд вынес решение о взыскании данной задолженности, мы получили исполнительный лист, судебные приставы занимаются взысканием с должника. На штрафстоянку привозят разные авто, самым дорогим за всё время оказался Maserati за семь миллионов рублей. В УГИБДД по Тульской области рассказали, что в ходе надзорной деятельности сотрудники Госавтоинспекции осуществляют профилактику нарушений, связанных с правилами остановки или стоянки транспортных средств. Также инспекторы пресекают данные правонарушения по обращениям и заявлениям физических и юридических лиц.

Наиболее распространенным нарушением является стоянка транспортных средств в зоне действия дорожных знаков, предусмотренных для парковки инвалидов, знака 3.27 «Остановка запрещена» с табличкой эвакуации и парковка на тротуарах, за которые предусмотрена административная ответственность соответственно по ст. 12.19 ч. 2 КоАП РФ, 12.16 ч. 4 КоАП РФ и 12.19 ч. 3 КоАП РФ.

В Туле больше всего эвакуируется транспорт из Центрального и Советского районов, так как на данной территории находятся торгово-развлекательные центры, магазины.

Что делать, если машину забрали на штрафстоянку 1. Позвоните в дежурную часть ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по г. Туле по номерам 32-95-07 или 32-95-54. Уточните, что автомобиль действительно эвакуирован, а его не угнали.

2. Если машину увез эвакуатор, сначала нужно приехать в Госавтоинспекцию по адресу: п. Косая Гора, ул. Максима Горького, 62-а.