Фото из архива Myslo.
Туляк переехал жену: в суде эксперт заявил, что у водителя не было технической возможности избежать ДТП
По громкому делу допросили эксперта-автотехника.
Сегодня в суде — очередное заседание по делу Алексея Романенко, который осенью прошлого года в Воскресенском трижды переехал жену на автомобиле. Начало этой истории — здесь.
Напомним, в октябре 2020 года в Дубенском районе мужчина дважды переехал на автомобиле свою 36-летнюю супругу. В результате происшествия Наталье Романенко ампутировали треть ноги. Она настаивала на том, что супруг сделал это умышленно. Возбудили дело о покушении. Однако впоследствии в суде Наталья поменяла показания и простила мужа.
Допрошенный сегодня, 13 апреля, в качестве свидетеля в суде специалист-автотехник Георгий Поздеев рассказал суду, что исследовал материалы дела: видео с камеры наблюдения, видео с регистратора машины Алексея Романенко, протоколы осмотра места ДТП.
Эксперт рассказал, что с технической точки зрения Романенко не мог затормозить перед внезапно появившимся пешеходом, который в темной одежде находился в тени от магазина. Скорость движения авто составляла 14 км/ч.
«Пешеход хаотично перемещался по площадке перед магазином … Увидеть пешехода, который выскакивает перед машиной, не представляется возможным. Если бы пешеход оставался на месте, то наезда не произошло бы».
Тем временем смотрим видео с камеры наблюдения «Пятерочки»:
Отметим, что потерпевшая продолжает настаивать на невиновности супруга и говорит, что он хотел повредить автомобиль, а не сбить ее саму.
Myslo продолжает следить за ходом рассмотрения этого дела.
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