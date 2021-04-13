Дмитрий Миляев поручил отремонтировать улицу Путейскую до 18 апреля

В социальных сетях и СМИ много сообщений о ямах на тульских дорогах. Как ремонтируют дороги в областном центре, в ходе выездного совещания рассказали глава администрации Тулы Дмитрий Миляев и начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Ярцев.

Первой точкой объезда стала ул. Вересаева. Капитальный ремонт дороги здесь проводился аж в 2010 году. После зимы местами образовались выбоины, просели канализационные люки. Администрация подключилась к работе оперативно. Сейчас дорогу уже отремонтировали, в общей сложности было положено порядка 250 кв. м асфальта.

Такой аварийно-восстановительный ремонт дорог идет на всей территории Тулы.

Начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Ярцев:

– Работы по аварийно-восстановительному ремонту дорог в Туле ведутся с 24 февраля. Их выполняют силами подрядных организаций и МКУ «Центр организации дорожно-транспортной деятельности города Тулы». В работах заняты 11 бригад. Ямочный ремонт ведут ежедневно и в круглосуточном режиме. Улицы с высокой интенсивностью движения ремонтируют ночью. В приоритете у нас улицы с большой интенсивностью движения и те, по которым передвигается общественный транспорт.

Всего в Туле с начала года литым асфальтобетоном было отремонтировано 110 участков автомобильных дорог общей площадью около 30 тысяч кв. м. С 12 апреля мы завершили зимний вариант проведения работ литым асфальтобетоном и переходим на метод пневмонабрызга и горячий асфальт. До 1 мая, в соответствии с поручением главы региона, мы планируем масштабную работу завершить.

В процессе объезда Дмитрий Миляев и Дмитрий Ярцев посетили Привокзальный округ.

Там глава администрации обратил внимание на ул. Путейскую:

– Мы посмотрели улицу Вересаева, видим, что по городу работы выполняют, но вот на улице Путейской совершенно другая картина. Понимаю, что в первую очередь мы восстанавливаем магистральные улицы. Но Путейская – часть въезда в центр города. Ежедневно по ней люди добираются на работу. Необходимо незамедлительно привести эту улицу в порядок до конца текущей недели и доложить о выполнении работ.

Глава администрации также напомнил о необходимости постоянно мониторить состояние дорог в городе:

– Нареканий от жителей много: и в обращениях в администрацию, и в соцсетях. Реакция общественности очень быстрая. Понятно, что плановый ремонт необходим. Но не нужно забывать о мониторинге. Даже на отремонтированных участках могут появляться новые выбоины. Нужно продолжать следить за состоянием дорог и оперативно откликаться на обращения жителей.

Напомним, ямочный ремонт на территории города ведется на объектах, выявленных в результате объезда улично-дорожной сети сотрудниками администрации города Тулы, мобильного комплекса для мониторинга состояния объектов дорожной инфраструктуры, по заявкам, поступившим на «Открытый регион 71» и «Госуслуги» через портал обратной связи, на сайт администрации города Тулы tula.ru, а также по обращениям граждан.



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