15 апреля эпидемиолог расскажет тулякам о вакцинации и профилактике заболеваний
Задать специалисту интересующие вопросы смогут все желающие.
В четверг, 15 апреля, в 14.00 в официальной группе минздрава Тульской области «ВКонтакте» состоится очередной прямой эфир из цикла «Отвечают врачи».
На вопросы пользователей ответит главный внештатный эпидемиолог ведомства Ольга Юдакова. Она расскажет о важности вакцинации и профилактике инфекционных заболеваний.
Свои вопросы жители могут задать в личных сообщениях группы
или в комментариях во время эфира.
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