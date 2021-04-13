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15 апреля эпидемиолог расскажет тулякам о вакцинации и профилактике заболеваний

15 апреля эпидемиолог расскажет тулякам о вакцинации и профилактике заболеваний

Задать специалисту интересующие вопросы смогут все желающие.

В четверг, 15 апреля, в 14.00 в официальной группе минздрава Тульской области «ВКонтакте» состоится очередной прямой эфир из цикла «Отвечают врачи».

На вопросы пользователей ответит главный внештатный эпидемиолог ведомства Ольга Юдакова. Она расскажет о важности вакцинации и профилактике инфекционных заболеваний.

Свои вопросы жители могут задать в личных сообщениях группы
или в комментариях во время эфира.

 

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