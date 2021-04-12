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В парке «Патриот» автомобили выстроились в надпись «Поехали!»

В парке «Патриот» автомобили выстроились в надпись «Поехали!»

Акцию посвятили 60-летнему юбилею полета в космос Юрия Гагарина.

12 апреля 2021 года в 9 часов 07 минут на территории военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот-Тула» прошла акция «Поехали!».
 
Это слово составили из автомобилей. В акции приняли участие тульские силовики: УМВД, УФСИН, ДОСААФ, Росгвардия.
 
Надпись была готова в 9.07 – именно в это время 12 апреля 1961 года с космодрома Байконур стартовал корабль, на борту которого Юрий Гагарин совершил первый полет в космос.
 
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Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 11:55 −10
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