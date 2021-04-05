Погоня со стрельбой в Тульской области: пьяный тракторист уходил от гаишников вплавь

В полицию заявили о неадекватном водителе трактора, который по странной траектории разъезжает неподалеку от села Дедилово.

На место приехали сотрудники Госавтоинспекции и потребовали от тракториста остановиться, но тот продолжил кататься. А дальше события развивались буквально по киношному сценарию.

Полицейские устроили погоню за водителем, через громкоговорящее устройство служебного автомобиля требуя немедленной остановки.

– Так как трактор активно маневрировал, увеличивался риск подвергнуть опасности жителей села. В связи с этим, в строгом соответствии с законодательством, полицейские приняли решение о применении табельного оружия, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Гаишники выстрелили по колесам трактора, и тот съехал в заполненную водой канаву. Тракторист выбежал из кабины и попытался скрыться от преследователей вплавь!

Чтобы задержать беглеца, полицейским тоже пришлось прыгнуть в воду. Водителя настигли и доставили в дежурную часть отдела МВД по Киреевскому району.

Уточняется, что при преследовании и производстве выстрелов из табельного оружия никто не пострадал.

Водителем оказался сильно пьяный 21-летний житель села. Молодой человек ранее судим за различные преступления, в том числе за повторное управление транспортом в состоянии опьянения.

Есть информация, что парень может быть причастен к краже газобетонного кирпича из местного домовладения. Эти сведения проверяют полицейские.

Обстоятельства погони выясняются. Материалы передадут в следственные органы для принятия решения в соответствии с действующим законодательством.