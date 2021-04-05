новости
новости
Регистрация
Погоня со стрельбой в Тульской области: пьяный тракторист уходил от гаишников вплавь

Погоня со стрельбой в Тульской области: пьяный тракторист уходил от гаишников вплавь

Настоящий экшен случился в Киреевском районе вечером 3 апреля.

В полицию заявили о неадекватном водителе трактора, который по странной траектории разъезжает неподалеку от села Дедилово.

На место приехали сотрудники Госавтоинспекции и потребовали от тракториста остановиться, но тот продолжил кататься. А дальше события развивались буквально по киношному сценарию.

Полицейские устроили погоню за водителем, через громкоговорящее устройство служебного автомобиля требуя немедленной остановки.

– Так как трактор активно маневрировал, увеличивался риск подвергнуть опасности жителей села. В связи с этим, в строгом соответствии с законодательством, полицейские приняли решение о применении табельного оружия, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Гаишники выстрелили по колесам трактора, и тот съехал в заполненную водой канаву. Тракторист выбежал из кабины и попытался скрыться от преследователей вплавь!

Чтобы задержать беглеца, полицейским тоже пришлось прыгнуть в воду. Водителя настигли и доставили в дежурную часть отдела МВД по Киреевскому району.

Уточняется, что при преследовании и производстве выстрелов из табельного оружия никто не пострадал.

Водителем оказался сильно пьяный 21-летний житель села. Молодой человек ранее судим за различные преступления, в том числе за повторное управление транспортом в состоянии опьянения.

Есть информация, что парень может быть причастен к краже газобетонного кирпича из местного домовладения. Эти сведения проверяют полицейские.

Обстоятельства погони выясняются. Материалы передадут в следственные органы для принятия решения в соответствии с действующим законодательством.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 15:38 +5
Другие статьи по темам
Место
Тульская областьКиреевский район
Прочее
тракторпьяный трактористпогоня со стрельбой

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Около 60% обследованных туляков имеют антитела к коронавирусу
Около 60% обследованных туляков имеют антитела к коронавирусу
Привитые туляки могут бесплатно посетить матчи «Арсенала»
Привитые туляки могут бесплатно посетить матчи «Арсенала»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.