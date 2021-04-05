Привитые туляки могут бесплатно посетить матчи «Арсенала»

Фото из архива Myslo.

Об этом говорили на оперативном совещании у губернатора.

Привитые туляки могут бесплатно посещать матчи двух тульских профессиональных спортивных клубов — ВК «Тулица» и ПФК «Арсенал». В минувшие выходные заключительные матчи волейбольной команды посетило более 60 человек.

– На этой неделе у «Арсенала» два больших матча: в рамках розыгрыша Кубка России с ЦСКА и в рамках РПЛ с «Краснодаром». Всех приглашаем! Сегодня регистрация активно идет, — сказал министр спорта Андрей Журавлев. — Билеты можно получить в кассах клуба, которые ежедневно работают с 13.00 до 19.00. На сегодняшний день на ближайший матч уже выдано 30 таких билетов.

В Тульской области стартовала творческая акция «Без дистанции». О ней напомнила министр культуры Татьяна Рыбкина.

Все привитые от коронавируса жители области, имеющие цифровой сертификат о прививке на «Госуслугах», смогут бесплатно посетить концерты, спектакли и спортивные матчи. На сайте регионального правительства работает раздел, где опубликована афиша мероприятий, которые можно посетить бесплатно. Нужна предварительная регистрация, а на сами мероприятия пустят при наличии подтверждения регистрации на мероприятие, паспорта и QR-кода о вакцинации с сайта «Госуслуги» в электронном или печатном виде.

– Привитые туляки также могут посещать все без исключения культурные мероприятия в театрах, концертных залах и т. д. сверх установленных Роспотребнадзором норм. На сегодняшний день этой возможностью воспользовались 622 человека, — сказала Рыбкина.

Сейчас в афише около сотни мероприятий.