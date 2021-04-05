Около 60% обследованных туляков имеют антитела к коронавирусу

В Тульской области отмечено снижение зарегистрированных случаев ОРВИ: впервые за сезон их было менее пяти тысяч – на прошлой неделе. Об этом на оперативном совещании в региональном правительстве сообщил главный государственный санитарный врач по Тульской области Эдуард Ломовцев.

Для данной недели это ниже эпидемического порога на 42% и меньше заболеваемости на предыдущей неделе на 11%. В Туле за этот же период зарегистрировано 2235 случаев заболевания ОРВИ, что ниже эпидемического порога на 49% и на 16% меньше предыдущей недели.

Грипп на данный момент не зарегистрирован, а число случаев внебольничной пневмонии (316) примерно такое же, как на предыдущей неделе.

По словам главного государственного санитарного врача, за минувшую неделю в области выявлен 631 новый случай коронавируса, а коэффициент распространения составляет ровно единицу.

«Необходимо отметить, что в области на стадии завершения находится четвертый этап исследования популяционного иммунитета к COVID-19. Конечно, по завершении материал будет отправлен в Санкт-Петербург, в ФБУН НИИЭМ имени Пастера. Но предварительные данные свидетельствуют о том, что около 60% обследованных людей имеют антитела к COVID-19. Это хороший уровень иммунитета», — сказал Александр Ломовцев.

Также во время оперативного совещания стало известно, что охват тестирования населения составляет сейчас 150 на 100 тысяч населения в сутки.

У трех вернувшихся с отдыха туляков обнаружен коронавирус: один пациент вернулся из Сочи, другой из Турции, третий — из Танзании.