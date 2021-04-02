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В нескольких тульских колониях возобновили краткосрочные свидания
Длительные свидания пока приостановлены.
С 3 апреля этого года в ФКУ ИК-1, ФКУ ЛИУ-3, ФКУ ИК-4, ФКУ ИК-6, ФКУ КП-8 и ФКУ СИЗО-4 возобновили предоставление краткосрочных свиданий. Длительные свидания пока приостановлены.
Кроме того, с 3 апреля в УФСИН России по Тульской области и подчиненных учреждениях возобновили личный прием граждан. По-прежнему рекомендуется направлять обращения в письменной форме.
«Личный прием граждан осуществляется по предварительной записи, только при условии использования средств индивидуальной защиты (маски/респираторы) и соблюдения социальной дистанции», — сообщает пресс-служба регионального ведомства.
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