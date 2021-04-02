новости
новости
Регистрация
В нескольких тульских колониях возобновили краткосрочные свидания
Изображение Marko Lovric с сайта Pixabay.

В нескольких тульских колониях возобновили краткосрочные свидания

Длительные свидания пока приостановлены.

С 3 апре­ля этого года в ФКУ ИК-1, ФКУ ЛИУ-3, ФКУ ИК-4, ФКУ ИК-6, ФКУ КП-8 и ФКУ СИЗО-4 возобновили предоставл­ение краткосрочных свиданий. Длительные свидания пока приостановлены.
 
Кроме того, с 3 апреля в УФСИН России по Тульской области и подчиненных учреждени­ях возобновили личн­ый прием граждан. По­-прежнему рекомендуе­тся направлять обращ­ения в письменной фо­рме.
 
«Личный прием гр­аждан осуществляется по предварительной записи, только при условии использования средств индивидуаль­ной защиты (маски/ре­спираторы) и соблюде­ния социальной диста­нции», — сообщает пресс-служба регионального ведомства.
 
Подробнее читайте здесь.
 
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 13:28 −1
Другие статьи по темам
Событие
исправительная колонияУФСИН
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области затопило часть села Дедилово
В Тульской области затопило часть села Дедилово
Туляки могут получить онлайн-консультации специалистов ведущих медцентров России
Туляки могут получить онлайн-консультации специалистов ведущих медцентров России
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.