В нескольких тульских колониях возобновили краткосрочные свидания

С 3 апре­ля этого года в ФКУ ИК-1, ФКУ ЛИУ-3, ФКУ ИК-4, ФКУ ИК-6, ФКУ КП-8 и ФКУ СИЗО-4 возобновили предоставл­ение краткосрочных свиданий. Длительные свидания пока приостановлены.

Кроме того, с 3 апреля в УФСИН России по Тульской области и подчиненных учреждени­ях возобновили личн­ый прием граждан. По­-прежнему рекомендуе­тся направлять обращ­ения в письменной фо­рме.

«Личный прием гр­аждан осуществляется по предварительной записи, только при условии использования средств индивидуаль­ной защиты (маски/ре­спираторы) и соблюде­ния социальной диста­нции», — сообщает пресс-служба регионального ведомства.