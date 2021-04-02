Туляк заплатил 15 тысяч рублей фейковой проститутке

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Женщина убедила свою жертву отдать предоплату и страховку от ложного вызова.

Сотрудники тульской полиции задержали 30-летнюю представительницу цыганского этноса. Женщину подозревают в мошенничестве, которое она совершила по телефону: разместила в интернете объявление об оказании услуг интимного характера. На указанный контактный номер позвонил житель региона.

«Злоумышленница сообщила мужчине о необходимости внесения предоплаты, а также так называемой страховки от ложного вызова. Денежные средства в размере 15 тысяч рублей мужчина перевел на номер телефона, по которому звонил. После этого абонент перестал отвечать, ожидаемых услуг житель региона не получил. Поняв, что стал жертвой обмана, он обратился в полицию», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

В ходе оперативных мероприятий полицейские выяснили, на кого зарегистрирован номер получателя денег и его местонахождение, а затем задержали подозреваемую.

Сейчас в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ.