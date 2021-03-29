Женщина пыталась унести из одоевского супермаркета ножи и парфюмерию

Женщина была задержана персоналом и передана стражам порядка.

В Одоевском районе полицейские установили подозреваемую в покушении на грабеж, сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

По предварительным данным, некая злоумышленница зашла в один из магазинов, взяла различные товары с полок и попыталась убежать. Сотрудники супермаркета остановили женщину и вызвали полицию.

У 37-летней ранее судимой представительницы цыганского этноса изъяли кухонные ножи и парфюмерию. Ущерб от ее действий составил 6 тысяч рублей.

В полиции по данному факту возбуждено уголовное дело.