Женщина пыталась унести из одоевского супермаркета ножи и парфюмерию
Женщина была задержана персоналом и передана стражам порядка.
В Одоевском районе полицейские установили подозреваемую в покушении на грабеж, сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.
По предварительным данным, некая злоумышленница зашла в один из магазинов, взяла различные товары с полок и попыталась убежать. Сотрудники супермаркета остановили женщину и вызвали полицию.
У 37-летней ранее судимой представительницы цыганского этноса изъяли кухонные ножи и парфюмерию. Ущерб от ее действий составил 6 тысяч рублей.
В полиции по данному факту возбуждено уголовное дело.
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