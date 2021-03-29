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Доходы врача из Тульской области заинтересовали московскую прокуратуру

Доходы врача из Тульской области заинтересовали московскую прокуратуру

73-летняя женщина приобрела 2 квартиры за 23 миллиона рублей.

Московская областная прокуратура сочла сомнительными источники благосостояния семьи бывшего главного строителя МВД РФ, действующего заместителя главы подмосковного Красногорска по строительству Дмитрия Петрухина, пишет «Коммерсант».

За последние 15 лет чиновник сумел приобрести 4 квартиры, 2 машино-места и парк внедорожников, общая стоимость которых составила 64 миллиона рублей. Прокуратура предметно изучает не только декларацию Петрухина, но и проверяет имущество, которое принадлежит его родственникам.

Так, под подозрение попала теща замглавы Красногорска – 73-летняя жительница Донского Татьяна Корнеева. Женщина работала врачом санэпидемстанции, и ее официальный доход за последние 12 лет весьма невелик. Тем не менее 11 лет назад женщина за 5,9 миллиона рублей приобрела трехкомнатную квартиру площадью 90 кв. м в Котельниках и четырехкомнатную квартиру площадью 175 кв. м в новостройке на Борисовской улице в районе Соколиная Гора. Стоимость этого жилья вместе с двумя машино-местами обошлась ей в 17 миллионов 638 тысяч рублей. Объясняя покупки, Корнеева заявила, что покупку «трешки» и машино-мест профинансировал ее брат, изготавливающий десятихорные ренессансные русские лютни. Совершая турне по Великобритании еще в 1997 году, тот, по словам сестры, женился и остался в этой стране, а ей поручил подыскать для него московскую квартиру на случай возвращения на родину. Поручение брата, по словам госпожи Корнеевой, она выполнила, а купленная «трешка» долгое время пустовала в ожидании хозяина, пока в 2017 году квартирой не начала пользоваться семья Петрухиных.

Отметим, по иску надзора уже две судебные инстанции согласились урезать жилищный фонд отставного полковника и передать государству две из его квартир. Однако борьба за недвижимость еще продолжается: Петрухин планирует отстоять нажитое во Втором кассационном суде общей юрисдикции.

 

 

 

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