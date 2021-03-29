В Тульской области за неделю умерли 57 пациентов с коронавирусом

Их возраст – от 43 до 94 лет.

По данным регионального оперативного штаба, с 23 по 29 марта в Тульской области зарегистрировано 649 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей всех районов и городских округов, кроме Каменского и Тепло-Огаревского районов. Всего с начала эпидемии в области заболели 36 058 жителей.

647 человек выздоровели от COVID-19. Общее число выздоровевших за все время наблюдения — 33 475 человек.

За прошедшую неделю подтвержден летальный исход 57 пациентов в возрасте от 43 до 94 лет. У большинства в анамнезе — хронические заболевания. Общее число умерших от COVID-19 за все время наблюдения — 1524 человека.