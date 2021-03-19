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Полицейские нашли водителя, сбежавшего из разбитой в ДТП машины в центре Тулы

Полицейские нашли водителя, сбежавшего из разбитой в ДТП машины в центре Тулы

Авария случилась около 3 часов ночью в среду, 17 марта.

Водитель Subaru, по предварительным данным, на высокой скорости выехал с проезжей части и врезался в забор, снес машиной дерево, а затем авто отлетело в офисное здание.

Машина от ударов серьезно повреждена, однако водитель смог самостоятельно выбраться из авто и покинуть место ДТП.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области подчеркнули, что никто из пешеходов не пострадал.

Сегодня стало известно, что сотрудники Госавтоинспекции установили виновника аварии. Им оказался 31-летний мужчина. Он признался в оставлении места ДТП. На него составлен административный протокол по статье 12.27 КоАП РФ.

Мероприятия, направленные на выяснение всех деталей случившегося, продолжаются.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 11:58 0
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