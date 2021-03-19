Статистика за сутки: в Тульской области 101 случай заболевания коронавирусом
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
В Тульской области за сутки выявили 101 случай заболевания коронавирусом, 100 человек выздоровели, восемь скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 35 113 жителей региона, 32 538 вылечились, 1439 умерли.
Ситуация в российских регионах за сутки следующая:
сегодня, в 07:35, 21 610 2
вчера, в 11:16, 11 1607 -1
17 марта, в 11:15, 18 1461 -1
16 марта, в 11:02, 39 3254 1
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