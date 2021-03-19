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Статистика за сутки: в Тульской области 101 случай заболевания коронавирусом

Статистика за сутки: в Тульской области 101 случай заболевания коронавирусом

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за сутки выявили 101 случай заболевания коронавирусом, 100 человек выздоровели, восемь скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 35 113 жителей региона, 32 538 вылечились, 1439 умерли.

Ситуация в российских регионах за сутки следующая:

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