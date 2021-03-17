Туляки обнаружили разбитую машину в центре города

Фото: Андрей Голованов.

Сегодня, 17 марта, на улице Мосина в Туле произошло ДТП. Около четырех утра очевидцы обнаружили там основательно покореженную легковушку.

В Госавтоинспекции сообщили корреспонденту Myslo, что в настоящее время устанавливают обстоятельства происшествия и личность водителя, который находился за рулем этого автомобиля в момент автоаварии.

UPD. Добавлен фоторепортаж.