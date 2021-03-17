Фото: Андрей Голованов.
Туляки обнаружили разбитую машину в центре города
В настоящее время Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства происшествия.
Сегодня, 17 марта, на улице Мосина в Туле произошло ДТП. Около четырех утра очевидцы обнаружили там основательно покореженную легковушку.
В Госавтоинспекции сообщили корреспонденту Myslo, что в настоящее время устанавливают обстоятельства происшествия и личность водителя, который находился за рулем этого автомобиля в момент автоаварии.
UPD. Добавлен фоторепортаж.
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