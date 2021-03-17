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Туляки обнаружили разбитую машину в центре города
Фото: Андрей Голованов.

Туляки обнаружили разбитую машину в центре города

В настоящее время Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства происшествия.

Сегодня, 17 марта, на улице Мосина в Туле произошло ДТП. Около четырех утра очевидцы обнаружили там основательно покореженную легковушку.

В Госавтоинспекции сообщили корреспонденту Myslo, что в настоящее время устанавливают обстоятельства происшествия и личность водителя,  который находился за рулем этого автомобиля в момент автоаварии. 

UPD. Добавлен фоторепортаж.

 

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Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 08:38 +7
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