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Три трупа в автомобиле на улице Болдина: причиной трагедии могли стать выхлопные газы

Три трупа в автомобиле на улице Болдина: причиной трагедии могли стать выхлопные газы

Погибли две женщины и шестимесячный ребенок.

По данным региональной прокуратуры, в автомобиле «Додж Караван» на ул. Болдина в Туле были обнаружены тела женщины 1988 года рождения, ее знакомой 1985 года рождения и шестимесячного ребенка. На данный момент предполагается, что причиной их смерти могли стать токсичные вещества, поступившие в салон во время работы двигателя.
 
«На месте происшествия находится исполняющий обязанности прокурора Тульской области Антон Шелепанов. В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося. В прокуратуре области поставлены на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного следственным органом по данному факту», — сообщила пресс-служба прокуратуры Тульской области.
 
Напомним, тела обнаружили вечером 18 марта. По нашей информации, полицию и медиков на место происшествия вызвал очевидец, который сообщил, что в припаркованном автомобиле находятся люди. Двое взрослых на переднем сидении, ребенок был на руках у женщины. Долгое время они сидели без движения.
 
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

 

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Трупы в машине на Болдина, Фото: 1
Трупы в машине на Болдина, Фото: 2
Трупы в машине на Болдина, Фото: 3
Трупы в машине на Болдина, Фото: 4
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Трупы в машине на Болдина, Фото: 6
Трупы в машине на Болдина, Фото: 7
Трупы в машине на Болдина, Фото: 8
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
вчера, в 23:38 +4
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