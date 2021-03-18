Три трупа в автомобиле на улице Болдина: причиной трагедии могли стать выхлопные газы

По данным региональной прокуратуры, в автомобиле «Додж Караван» на ул. Болдина в Туле были обнаружены тела женщины 1988 года рождения, ее знакомой 1985 года рождения и шестимесячного ребенка. На данный момент предполагается, что причиной их смерти могли стать токсичные вещества, поступившие в салон во время работы двигателя.

«На месте происшествия находится исполняющий обязанности прокурора Тульской области Антон Шелепанов. В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося. В прокуратуре области поставлены на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного следственным органом по данному факту», — сообщила пресс-служба прокуратуры Тульской области.