Трагедия c тремя трупами на ул. Болдина: водителя собирались лишить водительского удостоверения

По информации Myslo, материалы сейчас находятся в суде.

Некоторое время назад в отношении 32-летней Алевтины С., которая вместе с подругой и ее маленьким сыном погибли в припаркованном на ул. Болдина авто, был составлен административный протокол.

«Допущенное женщиной нарушение ПДД предусматривает наказание в виде лишения права управления транспортным средством. В настоящее время материалы находятся в суде», — рассказал Myslo знакомый с ситуацией источник.

Тем временем, региональный Следственный комитет сообщил о предварительных сведениях от судебно-медицинских экспертов. На данный момент в качестве основной причины смерти владелицы автомобиля, ее пассажирки и маленького ребенка, рассматривается отравление угарным газом.

«К настоящему времени следователями, криминалистами следственного управления проводится весь комплекс процессуальных, следственных и судебно-медицинских мероприятий. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.

Напомним , вечером 18 марта в Туле на ул. Болдина в работающем автомобиле были обнаружены три трупа. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).