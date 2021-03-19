Трагедия c тремя трупами на ул. Болдина: водителя собирались лишить водительского удостоверения
По информации Myslo, материалы сейчас находятся в суде.
Некоторое время назад в отношении 32-летней Алевтины С., которая вместе с подругой и ее маленьким сыном погибли в припаркованном на ул. Болдина авто, был составлен административный протокол.
«Допущенное женщиной нарушение ПДД предусматривает наказание в виде лишения права управления транспортным средством. В настоящее время материалы находятся в суде», — рассказал Myslo знакомый с ситуацией источник.
Тем временем, региональный Следственный комитет сообщил о предварительных сведениях от судебно-медицинских экспертов. На данный момент в качестве основной причины смерти владелицы автомобиля, ее пассажирки и маленького ребенка, рассматривается отравление угарным газом.
«К настоящему времени следователями, криминалистами следственного управления проводится весь комплекс процессуальных, следственных и судебно-медицинских мероприятий. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.
Напомним, вечером 18 марта в Туле на ул. Болдина в работающем автомобиле были обнаружены три трупа. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).
Известно, что обе женщины жили в Заокском районе Тульской области. Они приехали в Тулу для того, чтобы сделать прививку ребенку.
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