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Житель Плавска на сутки лишил свободы знакомую

Житель Плавска на сутки лишил свободы знакомую

Мужчина запер ее в квартире брата и один раз ударил совком.

В Плавске местный житель признан виновным в незаконном лишении свободы.

Мужчина пригласил знакомую в гости, соврав, что попозже к ним присоединится ее муж. После этого он запер женщину в квартире, угрожал, когда она пыталась уйти и один раз ударил железным совком. В плену потерпевшая провела один день.

Решением суда мужчине назначено наказание в виде 3 лет и одного месяца колонии-поселения. 

 

Артем Жильцов
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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
вчера, в 23:06 +1
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криминалпроисшествиялишение свободыприговор судаПлавск

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