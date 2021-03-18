Житель Плавска на сутки лишил свободы знакомую
Мужчина запер ее в квартире брата и один раз ударил совком.
В Плавске местный житель признан виновным в незаконном лишении свободы.
Мужчина пригласил знакомую в гости, соврав, что попозже к ним присоединится ее муж. После этого он запер женщину в квартире, угрожал, когда она пыталась уйти и один раз ударил железным совком. В плену потерпевшая провела один день.
Решением суда мужчине назначено наказание в виде 3 лет и одного месяца колонии-поселения.
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