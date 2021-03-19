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Перед смертью мать кормила ребенка грудью: подробности трагедии на ул. Болдина

Перед смертью мать кормила ребенка грудью: подробности трагедии на ул. Болдина

Жуткая история случилась накануне в Туле.

Погибшие в автомобиле «Додж Караван» — 32-летняя Алевтина С., 35-летняя Наталья Е. и ее шестимесячный сын, проживали в одном из СНТ Заокского района.
 
Как рассказали Myslo местные жители, у Алевтины в последнее время были проблемы с автомобилем — ревел глушитель. Такое бывает, когда он пришел в негодность, например, прогнил. Отдать машину в ремонт она не могла — не было денег.
 

В этом доме проживала одна из женщин.
Накануне женщины уехали в Тулу, чтобы сделать ребенку плановую прививку. На данный момент предполагается, что Наталья пошла в клинику с малышом, Алевтина осталась в машине. Когда женщина вернулась в авто, подруга пожаловалась ей на самочувствие. Они дошли до аптеки, где Алевтине измерили давление и дали таблетку.
 
Подруги вернулись в «Додж». Перед тем, как отправиться в обратный путь, Наталья решила покормить сына. На улице было холодно, поэтому двери и окна машины были закрыты. Скорее всего, ни женщины, ни малыш не успели ничего почувствовать — сначала они потеряли сознание, а затем умерли от отравления выхлопными газами, которые поступали в салон от работающего двигателя.
В таком положении их и нашли — Алевтина за рулем, а Наталья — на переднем пассажирском сиденье с сыном на руках.
По нашей информации, у Алевтины осталась несовершеннолетняя дочь, у Натальи — муж и двое маленьких детей — шестилетний мальчик и восьмилетняя девочка.
 
Напомним, вечером 18 марта в Туле на ул. Болдина в работающем автомобиле были обнаружены три трупа. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

 

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Трупы в машине на Болдина, Фото: 1
Трупы в машине на Болдина, Фото: 2
Трупы в машине на Болдина, Фото: 3
Трупы в машине на Болдина, Фото: 4
Трупы в машине на Болдина, Фото: 5
Трупы в машине на Болдина, Фото: 6
Трупы в машине на Болдина, Фото: 7
Трупы в машине на Болдина, Фото: 8
Трупы в машине на Болдина, Фото: 9
Трупы в машине на Болдина, Фото: 10
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Сюжет: Три трупа в автомобиле на ул. Болдина
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