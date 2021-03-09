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В ночном пожаре в Щекино погибла семья

В ночном пожаре в Щекино погибла семья

59-летние мужчина и женщина сгорели в собственной квартире.

9 марта 2021 года в 2.27 на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме на ул. Промышленной в Щекино.

На место происшествия выехали четыре пожарных расчета и автолестница для работ на верхних этажах здания. Открытое горение ликвидировано в 2.42. В результате происшествия в комнате сгорел диван, закоптились стены и потолок.

Пожар унес жизни мужчины и женщины 1961 года рождения.

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 09:08 +1
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