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Погода в Туле 9 марта: небольшой снег и до -11
Изображение mary-troublemaker с сайта Pixabay

Погода в Туле 9 марта: небольшой снег и до -11

Ожидается переменная облачность.

По данным регионального МЧС, 9 марта на территории Тульской области ожидается переменная облачность. Днем преимущественно без осадков, на дорогах гололедица.
 
 
Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха днем -11…-6°С. Атмосферное давление 745-750 мм рт. ст. Метеорологическая дальность видимости — 7000 м, во время осадков – 5000 м.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 08:33 +7
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