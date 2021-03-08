Погода в Туле 9 марта: небольшой снег и до -11

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По данным регионального МЧС, 9 марта на территории Тульской области ожидается переменная облачность. Днем преимущественно без осадков, на дорогах гололедица.

Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха днем -11…-6°С. Атмосферное давление 745-750 мм рт. ст. Метеорологическая дальность видимости — 7000 м, во время осадков – 5000 м.