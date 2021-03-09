Тулячка стала жертвой «золотых грузчиков»

В редакцию Myslo обратилась наша читательница Татьяна Р. Тулячка рассказала, что недавно столкнулась с «золотыми грузчиками» и хочет предупредить о них других людей.

По словам девушки, по объявлению на «Авито» она с мужем нашла грузчиков для вывоза старой мебели из квартиры. По телефону их заверили, что работа оплачивается из расчета 1500 рублей в час, но не менее двух часов: «Готовьте три тысячи, ну плюс одну на всякий случай». Также менеджер уточнил все моменты: этаж, наличие грузового лифта и количество мебели. Последняя была уже разобранной — две кровати (плюс матрас) и комод.

На работу у грузчиков ушло около 30 минут, так как вся мебель поместилась в грузовой лифт. А потом началось самое интересное:

«Дмитрий, так он назвался, сказал: «Сейчас я всё посчитаю по прайсу», писал минут десять и… вручил договор, где была указана сумма 20 240 руб. Такая сумма просто ставит в тупик. Честно, я думала, что в любой ситуации смогу повести себя как грамотный человек, но такая наглость просто обнуляет мозг, ты стоишь в шоке и не знаешь, что делать!» — рассказывает Татьяна.

Звонок упомянутому выше менеджеру ситуацию не исправил: на все претензии тот отвечал, что 1500 рублей — это только услуги грузчиков, а остальное – «по прайсу».

Дмитрий попросил оплатить работу грузчиков и выезд на мусорный полигон, а остальное предложил решить с «фирмой». При этом мужчина пытался убедить, что грузчики занимаются в основном производственными перевозками, поэтому они и он тут ни при чем — это всё «фирма». В итоге сошлись на 5000 руб.

Позднее Татьяна почитала отзывы и посмотрела выписку из ЕГРЮЛ. ООО «Атласкомн», печать которого стояла на бумагах, зарегистрировано в Нижнем Новгороде и прекратило свою деятельность в сентябре 2019 года. Старший грузчик указал себя в документах как Капустин Д. А.

«Кто-то напишет, что сами виноваты и надо было обговорить все моменты (заключить договор) до выполнения работ. Согласна. И цель данного сообщения в том, чтобы предупредить людей и чтобы данная ошибка была совершена только нами. Уверена, каждый пятый в такой ситуации растеряется и отдаст деньги, которые им насчитали по «прайсу»… А каждый второй скажет, что за 20 тысяч пешком бы до полигона дошёл с тумбочкой.)) Пожалуйста, предайте огласке данное сообщение, предупредите туляков о данном виде «заработка» на наивности людей! Читайте отзывы и проверяйте все документы, честных людей очень мало в наше время», — заключила автор письма.