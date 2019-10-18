Внимание! В Туле появились дорогие и хитрые грузчики

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Тюменская организация неприятно удивила туляков конечной стоимостью своих услуг, которая в разы больше, чем озвучивают заказчику вначале.

Недавно в редакцию Myslo обратился туляк, который считает, что стал жертвой мошенников. По словам Василия (имя изменено), в начале октября ему понадобились услуги грузчиков — занести в многоквартирный дом примерно четыре «ГАЗели» стройматериалов. Рассчитывая сэкономить, мужчина выбрал самое дешевое предложение на популярном сайте бесплатных объявлений и позвонил.

«По телефону мне сообщили, что стоимость работ повременная. Найм одного грузчика — 300 рублей в час, заказ минимум на два часа. Плюс, если груз габаритный и не помещается в лифт, за каждый этаж берется отдельная плата. Я объяснил, что мне нужны два грузчика, указал адрес и время», — рассказал Василий нашему корреспонденту.

Диспетчер ответил, что заказ принят и велел ждать звонка бригадира. Тот перезвонил уже через пять минут и объявил, что приедут четыре грузчика, но в документах нужно будет указать, что на самом деле двое. Кроме того, он предупредил — могут позвонить из службы безопасности с проверкой — им нужно ответить, что работали всего два человека.

К назначенному времени на адрес никто не приехал, поэтому Василий вновь позвонил бригадиру. Тот заверил, что они рядом, но им нужно немного времени, чтобы закончить предыдущий заказ. В итоге оказалось, что «немного», по версии бригадира, — это 2,5 часа. Водитель и рабочие, кстати, к этому времени уже начали разгрузку своими силами.

«Слова про службу безопасности должны были показать „серьезность“ организации, а затягивание времени похоже на намерение заставить заказчика нервничать», — считает Василий.

По словам мужчины, бригадир сказал, что есть одна небольшая формальность перед началом работы — нужно подписать договор. Василий поставил подпись на документе, затем бригадир поднял уголок страницы и указал пальцем, где нужно подписать второй лист.

Через пару часов, когда была выполнена примерно половина объема работы, бригадир вновь подошел к клиенту и предложил во избежание недоразумений прикинуть стоимость работ. А после расчетов объявил и итоговую сумму. Более сорока тысяч рублей!

Удивленный (мягко говоря) Василий возразил, что ему по телефону называли другие расценки, на что получил ответ — диспетчер может быть и не в курсе, а все реальные цены указаны в договоре, который он уже подписал. После отказа платить бригадир позвонил своему начальнику и передал трубку Василию, предлагая урегулировать вопрос.

«Началась игра „плохой-хороший“. Начальник сказал, что объем работ у меня очень большой, но он готов сделать „скидку“. В итоге бригадир сообщает, что с учетом скидки полная стоимость будет 40 тысяч рублей и, если я соглашаюсь, то они занесут оставшийся материал. Учитывая, что договор мной подписан, мне ничего не оставалось, как согласиться на эти кабальные условия», — заключил Василий.

Уже позднее, рассматривая дома подписанные документы, наш читатель обратил внимание на печать организации — оказывается, она находится аж в Тюменской области.

Не менее интересным оказался перечень услуг — там есть плата за ложный вызов (напоминает анекдот «Драку заказывали? Если нет — платите за ложный вызов!), «деликатная укладка автофургона» (если не заплатить, покидают абы как?), загадочный пункт «услуги бригадира» (тут мы вообще теряемся в догадках), а также информация о том, что каждый день просрочки оплаты обойдется клиенту в 5% (почти 2 тысячи процентов в год — банкам и не снилось!).

Пока готовился материал, в редакцию позвонила женщина, мужу которой «повезло» заказать услуги у этой же самой организации. Если опустить некоторые частные детали, то история выглядит как под копирку: сайт бесплатных объявлений, дешевое предложение, шок от озвученной итоговой суммы.

«По телефону нам сказали, что услуги по переезду обойдутся нам в 1900 рублей. Бригадир же на месте озвучил в десять раз больше — почти двадцать тысяч! После долгого скандала и вызова полиции итоговая сумма снизилась до 5 тысяч рублей. Я просила объяснить, как они считают, он мне показывал бумаги, что-то там умножал, выводил и убеждал, что диспетчер не знает точных расценок», — рассказала тулячка Любовь Викторовна.

Корреспондент Myslo позвонил по тому же номеру телефона, на который обращались Василий и Любовь Викторовна, и попросил рассчитать стоимость подъема шкафа на пятый этаж в «хрущевке» без лифта. В объявлении, кстати, было указано, что воспользоваться услугами грузчиков можно всего за 150 рублей.

- 150 рублей — это если вы будете заказывать бригаду на полный рабочий день, — ответил диспетчер. — А так — 250 рублей в час, если наша машина и 300, если транспорт ваш.

- И всё? Больше никаких доплат нет? — спросил корреспондент.

- Нет. Если только крупногабаритный груз…

Лишь после того, как корреспондент переспросил, означает ли это, что за 300 рублей в час грузчики будут таскать все подряд и на какой угодно этаж, диспетчер после небольшой паузы наконец-то признался — каждый этаж оплачивается «от 30 рублей».

«Занести шкаф на пятый этаж будет стоить 150 рублей», — уточнил собеседник корреспондента после повторного вопроса.

Если внимательно взглянуть на копии бумаг, которые предоставил в распоряжение редакции Василий, возникает впечатление, что нам умышленно солгали, или диспетчер и вправду не знает расценок (и зачем он тогда нужен?) — таких цен в договоре нет. Зато есть поэтажная оплата — от 100 рублей за каждый этаж, причем на каждого грузчика. Выходит, если два грузчика занесут шкаф, то это будет одна цена, а если за тот же шкаф, не дай бог, возьмутся трое или четверо, то стоимость сразу может подскочить в соответствующее количество раз!

отзывах на сайте можно увидеть, что описанные выше случаи не единичны. Кстати, если вбить номер для заказов грузчиков в поиск «Яндекса», то поиск выдает не тюменскую компанию, а некое ООО «Деловой Карго». Вможно увидеть, что описанные выше случаи не единичны.

Стоит отметить, что привлечь к ответственности грузчиков и диспетчера за подобные действия будет непросто — люди сами подписывают документы. Поэтому советуем внимательнее читать договоры и подробно выяснять стоимость услуг перед заказом. Особенно, если указанная в объявлении цена соблазнительно невелика.