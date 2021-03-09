новости
новости
Регистрация
Туламашзавод поздравил женщин с 8 Марта

Туламашзавод поздравил женщин с 8 Марта

Мероприятие, посвященное Международному женскому дню, состоялось 5 марта. На собрании в ДК машиностротелей чествовали лучших работниц предприятия.

Туламашзавод знаменит на весь мир как один из ведущих производителей военной и гражданской продукции. Визитной карточкой предприятия стали инновационные решения и высокое качество изделий. Завод выпускает продукцию гражданского и оборонного назначения.
Накануне самого нежного, волнующего, радостного весеннего праздника, машиностроители собрались поздравить милых женщин, вручить им Почетный грамоты, ценные подарки и искупать в комплиментах, приятных словах и аплодисментах.

Почетные грамоты генерального директора и ценные подарки вручил Евгений Анатольевич Дронов заводчанкам, которые сейчас вносят свой вклад в слаженную работу Туламашзавода.
– Низкий поклон вам за труд и преданность делу, – обратbлся он ко всем работницам предприятия и пожелал любить и быть любимыми, чтобы весенний праздник принес радость, прекрасное настроение, внимание и тепло близких. Евгений Анатольевич процитировал свое любимое стихотворение Эдуарда Асадова:
... Но любовь... Над ней не властна
Диалектика природы.
Для любви ведь нет предела.
Лишь влюбленность быстротечна.
А любовь – иное дело!
А любовь, она – навечно!

В АО «Туламашзавод» сложилась традиция – отмечать заслуги тружеников предприятия, находящихся на заслуженном отдыхе – ветеранов труда. В этот вечер на сцену пригласили Нину Петровну Колбанову. За 40 лет работы в отделе главного металлурга прошла путь от техника-технолога до начальника бюро гальванических покрытий. Нина Петровна делилась знаниями и опытом с молодежью, воспитала несколько пололений специалистов. За трудовые успехи была награждена бронзовой медалью ВДНХ, признана лучшим специалистом и лауреатом заводской премии.
Почетной грамотой генерального директора АО «Туламашзавод» были награждены сразу несколько десятков работниц.

Среди них – Евгения Кругликова, инженер по подготовке производства сборочного цеха №6 машзавода №3:
– Я работаю на предприятии уже шесть лет. На Туламашзавод я попала случайно. Я училась заочно в университете, и друг предложил мне прийти на завод – там была вакансия. Я пришла и осталась здесь. А уже за мной сюда пришли работать мама и дядя. Сразу очень привыкла к заводу и сейчас это – мой второй дом. Уже не представляю себя без предприятия. И радостно, что здесь работает так много женщин. Современная женщина, на мой взгляд, сильная, независимая, выносливая, как энерджайзер (смеется). Она все успевает. Тудамашзаводу я желаю развиваться, стоять еще не одну сотню лет. И чтобы сюда приходили на работу как можно больше молодежи!

Нескольким сотрудницам предприятия были вручены ценные подарки. Среди них Вера Марченкова, инженер по подготовке производства цеха №12. На Туламашзаводе она работает с 1983 года.
– Наш цех  обслуживающий: тепло, водоснабжение, канализация, электоэнергия, сжатый воздух. У нас всё, что считается сердцем завода, с чего все начинается. Без этого не заработает ни один станок. Я окончила Тульский механический техникум им. Мосина, и сразу пришла на завод. У меня здесь работал папа, сестра, и я сразу решила тоже работать здесь.

И в тот самый год, как я еще молодой девчонкой пришла на завод, встретила здесь своего будущего мужа. И в 1984 году у нас уже родился ребенок. И до сих пор мы с мужем вместе!

Родному заводу я желаю процветания, чтобы было побольше заказов, чтобы народ приходил к нам, чтобы завод гремел! Мы все стараемся – каждый на своем месте. Женщинам желаю улыбок, исполнения желаний, побольше радостных событий в жизни, позитива во всем и крепкого здоровья.

Ценным призом также наградили Марину Дебелую, которая работает инженером-конструктором в заготовительном производстве завода уже 11 лет.
– Я окончила ТулГУ, факультет «Технология машиностроения» и сейчас работаю по спецтальности. Я первая из своей семьи пришла работать на этот завод и скажу честно – мне здесь очень нравится! В будущем мне бы хотелось развиваться, стремиться к большему и, возможно, стать начальником бюро. Женщина не должна останавливаться на достигнутом. Ведь современная женщина – целеустремленная, уверенная в себе, знающая, чего она хочет, стремящаяся к своей цели. Всем женщинам желаю весеннего настроения, чтобы все мечты сбывались и всегда быть красивыми и на позитиве.

Поздравить прекрасных женщин Туламашзавода приехала мэр Тулы, олимпийская чемпионка по велоспорту Ольга Слюсарева:
– Мне сегодня так хочется сделать вам много-много комплиментов! 8 Марта – это праздник красоты, весны, любви. Огромное спасибо за ваш труд, за то, что вы активные, успешные, за то, что представляете наш город на мировом уровне. И за то, что вам хватает сил и энергии на ваши семьи, на воспитание детей, на заботу о старшем поколении. Цветите, смейтесь от души, во всем голос. Пусть, если глаза наполняются слезами, то только от радости. Пусть у вас в душе всегда будет солнце!

Завершился торжественный вечер выступлением выпускницы телепроекта «Фабрика звезд - 2», участница конкурса «Евровидение 2004», актриса Юлия Савичева:
– Дорогие друзья, как мне приятно сегодня выступать в этом гостеприимном зале!  Милые женщины, с праздником вас, с 8 Марта!
Юлия исполнила свои лучшие хиты и новые композиции, и подарила всем зрителям море улыбок, позитива и хорошего настроения.



 

Галерея
Туламашзавод поздравил женщин с 8 Марта, Фото: 1
Туламашзавод поздравил женщин с 8 Марта, Фото: 2
Туламашзавод поздравил женщин с 8 Марта, Фото: 3
Туламашзавод поздравил женщин с 8 Марта, Фото: 4
Туламашзавод поздравил женщин с 8 Марта, Фото: 5
Туламашзавод поздравил женщин с 8 Марта, Фото: 6
Туламашзавод поздравил женщин с 8 Марта, Фото: 7
Туламашзавод поздравил женщин с 8 Марта, Фото: 8
Туламашзавод поздравил женщин с 8 Марта, Фото: 9
Туламашзавод поздравил женщин с 8 Марта, Фото: 10
Туламашзавод поздравил женщин с 8 Марта, Фото: 11
Туламашзавод поздравил женщин с 8 Марта, Фото: 12
Туламашзавод поздравил женщин с 8 Марта, Фото: 13
Туламашзавод поздравил женщин с 8 Марта, Фото: 14
Туламашзавод поздравил женщин с 8 Марта, Фото: 15
Туламашзавод поздравил женщин с 8 Марта, Фото: 16
Туламашзавод поздравил женщин с 8 Марта, Фото: 17
Туламашзавод поздравил женщин с 8 Марта, Фото: 18
Туламашзавод поздравил женщин с 8 Марта, Фото: 19
Туламашзавод поздравил женщин с 8 Марта, Фото: 20
Туламашзавод поздравил женщин с 8 Марта, Фото: 21
Туламашзавод поздравил женщин с 8 Марта, Фото: 22
Туламашзавод поздравил женщин с 8 Марта, Фото: 23
Туламашзавод поздравил женщин с 8 Марта, Фото: 24
Туламашзавод поздравил женщин с 8 Марта, Фото: 25
Туламашзавод поздравил женщин с 8 Марта, Фото: 26
Туламашзавод поздравил женщин с 8 Марта, Фото: 27
Туламашзавод поздравил женщин с 8 Марта, Фото: 28
Туламашзавод поздравил женщин с 8 Марта, Фото: 29
Туламашзавод поздравил женщин с 8 Марта, Фото: 30
Туламашзавод поздравил женщин с 8 Марта, Фото: 31
Туламашзавод поздравил женщин с 8 Марта, Фото: 32
Туламашзавод поздравил женщин с 8 Марта, Фото: 33
Туламашзавод поздравил женщин с 8 Марта, Фото: 34
Туламашзавод поздравил женщин с 8 Марта, Фото: 35
Туламашзавод поздравил женщин с 8 Марта, Фото: 36
Туламашзавод поздравил женщин с 8 Марта, Фото: 37
Туламашзавод поздравил женщин с 8 Марта, Фото: 38
Туламашзавод поздравил женщин с 8 Марта, Фото: 39
Туламашзавод поздравил женщин с 8 Марта, Фото: 40
Туламашзавод поздравил женщин с 8 Марта, Фото: 41
Туламашзавод поздравил женщин с 8 Марта, Фото: 42
Туламашзавод поздравил женщин с 8 Марта, Фото: 43
Туламашзавод поздравил женщин с 8 Марта, Фото: 44
Туламашзавод поздравил женщин с 8 Марта, Фото: 45
Туламашзавод поздравил женщин с 8 Марта, Фото: 46
Туламашзавод поздравил женщин с 8 Марта, Фото: 47
Туламашзавод поздравил женщин с 8 Марта, Фото: 48
Туламашзавод поздравил женщин с 8 Марта, Фото: 49
Туламашзавод поздравил женщин с 8 Марта, Фото: 50
Туламашзавод поздравил женщин с 8 Марта, Фото: 51
Туламашзавод поздравил женщин с 8 Марта, Фото: 52
Туламашзавод поздравил женщин с 8 Марта, Фото: 53
Туламашзавод поздравил женщин с 8 Марта, Фото: 54
Туламашзавод поздравил женщин с 8 Марта, Фото: 55
Туламашзавод поздравил женщин с 8 Марта, Фото: 56
Туламашзавод поздравил женщин с 8 Марта, Фото: 57
Туламашзавод поздравил женщин с 8 Марта, Фото: 58
Туламашзавод поздравил женщин с 8 Марта, Фото: 59
Туламашзавод поздравил женщин с 8 Марта, Фото: 60
Туламашзавод поздравил женщин с 8 Марта, Фото: 61
Туламашзавод поздравил женщин с 8 Марта, Фото: 62
Туламашзавод поздравил женщин с 8 Марта, Фото: 63
Туламашзавод поздравил женщин с 8 Марта, Фото: 64
Туламашзавод поздравил женщин с 8 Марта, Фото: 65
Туламашзавод поздравил женщин с 8 Марта, Фото: 66
Туламашзавод поздравил женщин с 8 Марта, Фото: 67
Туламашзавод поздравил женщин с 8 Марта, Фото: 68
Туламашзавод поздравил женщин с 8 Марта, Фото: 69
Туламашзавод поздравил женщин с 8 Марта, Фото: 70
Туламашзавод поздравил женщин с 8 Марта, Фото: 71
Туламашзавод поздравил женщин с 8 Марта, Фото: 72
Туламашзавод поздравил женщин с 8 Марта, Фото: 73
Туламашзавод поздравил женщин с 8 Марта, Фото: 74
Туламашзавод поздравил женщин с 8 Марта, Фото: 75
Туламашзавод поздравил женщин с 8 Марта, Фото: 76
Туламашзавод поздравил женщин с 8 Марта, Фото: 77
Туламашзавод поздравил женщин с 8 Марта, Фото: 78
Туламашзавод поздравил женщин с 8 Марта, Фото: 79
Туламашзавод поздравил женщин с 8 Марта, Фото: 80
Туламашзавод поздравил женщин с 8 Марта, Фото: 81
показать все фотографии
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Лариса Тимофеева
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 16:31
Другие статьи по темам
Событие
Туламашзаводпраздникцеремония награждения8 МартаженщиныПочетная грамота
Люди
Евгений Дронов
Место
ДК ТуламашзаводТула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле за хранение наркотиков осудили жителя Рязани
В Туле за хранение наркотиков осудили жителя Рязани
Тулячка стала жертвой «золотых грузчиков»
Тулячка стала жертвой «золотых грузчиков»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.