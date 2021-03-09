Туламашзавод поздравил женщин с 8 Марта

Туламашзавод знаменит на весь мир как один из ведущих производителей военной и гражданской продукции. Визитной карточкой предприятия стали инновационные решения и высокое качество изделий. Завод выпускает продукцию гражданского и оборонного назначения.

Накануне самого нежного, волнующего, радостного весеннего праздника, машиностроители собрались поздравить милых женщин, вручить им Почетный грамоты, ценные подарки и искупать в комплиментах, приятных словах и аплодисментах.

Почетные грамоты генерального директора и ценные подарки вручил Евгений Анатольевич Дронов заводчанкам, которые сейчас вносят свой вклад в слаженную работу Туламашзавода.

– Низкий поклон вам за труд и преданность делу, – обратbлся он ко всем работницам предприятия и пожелал любить и быть любимыми, чтобы весенний праздник принес радость, прекрасное настроение, внимание и тепло близких. Евгений Анатольевич процитировал свое любимое стихотворение Эдуарда Асадова:

... Но любовь... Над ней не властна

Диалектика природы.

Для любви ведь нет предела.

Лишь влюбленность быстротечна.

А любовь – иное дело!

А любовь, она – навечно!

В АО «Туламашзавод» сложилась традиция – отмечать заслуги тружеников предприятия, находящихся на заслуженном отдыхе – ветеранов труда. В этот вечер на сцену пригласили Нину Петровну Колбанову. За 40 лет работы в отделе главного металлурга прошла путь от техника-технолога до начальника бюро гальванических покрытий. Нина Петровна делилась знаниями и опытом с молодежью, воспитала несколько пололений специалистов. За трудовые успехи была награждена бронзовой медалью ВДНХ, признана лучшим специалистом и лауреатом заводской премии.

Почетной грамотой генерального директора АО «Туламашзавод» были награждены сразу несколько десятков работниц.

Среди них – Евгения Кругликова, инженер по подготовке производства сборочного цеха №6 машзавода №3:

– Я работаю на предприятии уже шесть лет. На Туламашзавод я попала случайно. Я училась заочно в университете, и друг предложил мне прийти на завод – там была вакансия. Я пришла и осталась здесь. А уже за мной сюда пришли работать мама и дядя. Сразу очень привыкла к заводу и сейчас это – мой второй дом. Уже не представляю себя без предприятия. И радостно, что здесь работает так много женщин. Современная женщина, на мой взгляд, сильная, независимая, выносливая, как энерджайзер (смеется). Она все успевает. Тудамашзаводу я желаю развиваться, стоять еще не одну сотню лет. И чтобы сюда приходили на работу как можно больше молодежи!

Нескольким сотрудницам предприятия были вручены ценные подарки. Среди них Вера Марченкова, инженер по подготовке производства цеха №12. На Туламашзаводе она работает с 1983 года.

– Наш цех обслуживающий: тепло, водоснабжение, канализация, электоэнергия, сжатый воздух. У нас всё, что считается сердцем завода, с чего все начинается. Без этого не заработает ни один станок. Я окончила Тульский механический техникум им. Мосина, и сразу пришла на завод. У меня здесь работал папа, сестра, и я сразу решила тоже работать здесь.

И в тот самый год, как я еще молодой девчонкой пришла на завод, встретила здесь своего будущего мужа. И в 1984 году у нас уже родился ребенок. И до сих пор мы с мужем вместе!

Родному заводу я желаю процветания, чтобы было побольше заказов, чтобы народ приходил к нам, чтобы завод гремел! Мы все стараемся – каждый на своем месте. Женщинам желаю улыбок, исполнения желаний, побольше радостных событий в жизни, позитива во всем и крепкого здоровья.

Ценным призом также наградили Марину Дебелую, которая работает инженером-конструктором в заготовительном производстве завода уже 11 лет.

– Я окончила ТулГУ, факультет «Технология машиностроения» и сейчас работаю по спецтальности. Я первая из своей семьи пришла работать на этот завод и скажу честно – мне здесь очень нравится! В будущем мне бы хотелось развиваться, стремиться к большему и, возможно, стать начальником бюро. Женщина не должна останавливаться на достигнутом. Ведь современная женщина – целеустремленная, уверенная в себе, знающая, чего она хочет, стремящаяся к своей цели. Всем женщинам желаю весеннего настроения, чтобы все мечты сбывались и всегда быть красивыми и на позитиве.

Поздравить прекрасных женщин Туламашзавода приехала мэр Тулы, олимпийская чемпионка по велоспорту Ольга Слюсарева:

– Мне сегодня так хочется сделать вам много-много комплиментов! 8 Марта – это праздник красоты, весны, любви. Огромное спасибо за ваш труд, за то, что вы активные, успешные, за то, что представляете наш город на мировом уровне. И за то, что вам хватает сил и энергии на ваши семьи, на воспитание детей, на заботу о старшем поколении. Цветите, смейтесь от души, во всем голос. Пусть, если глаза наполняются слезами, то только от радости. Пусть у вас в душе всегда будет солнце!

Завершился торжественный вечер выступлением выпускницы телепроекта «Фабрика звезд - 2», участница конкурса «Евровидение 2004», актриса Юлия Савичева:

– Дорогие друзья, как мне приятно сегодня выступать в этом гостеприимном зале! Милые женщины, с праздником вас, с 8 Марта!

Юлия исполнила свои лучшие хиты и новые композиции, и подарила всем зрителям море улыбок, позитива и хорошего настроения.





